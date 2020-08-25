Самые сильные духом 4 знака зодиака. Они способны изменить свою жизнь даже в старости

Эти знаки легки на подъем, долго не раскачиваются, обладают удивительной способностью оказываться в подходящем месте, в нужное время. Даже в старости могут повернуть фортуну в свою сторону.

Жизнь их научила падать и подниматься

Благодаря уму и полученным навыкам они первыми выделяют будущие тенденции и применяют себе на пользу. Жизнь научила падать и подниматься, могут успешно начать все заново, с благодарностью за уроки судьбы.

Овен всю жизнь бьется за свое счастье. Его не ломают жизненные трудности, всегда действует согласно внутреннему плану, рассчитывает только на собственные силы. Прежде чем найти решение проблемы, может испробовать тысячу вариантов. Не верит в судьбу, но верит в собственные силы. Редко принимает чужую помощь, уверен, что всего достигнет самостоятельно. Вера в себя помогает добиваться большого успеха в делах, за которые он берется. Действует по чести и совести. Овна отличает упорство, вера в лучшее будущее даже тогда, когда сгущаются тучи. Способны быть объективными, если полностью отключают эмоции. Их ум и способность обучаться целиком и полностью зависят от эмоционального состояния.

Близнецы честолюбивы и горделивы. Если уже что решили, обязательно добиваются своего. Никогда не поступятся своими амбициями. Обладают умением просчитывать ситуацию на два-три хода вперед. Добиваются всего, благодаря своему уму. Имеют много полезных знакомств в разных областях, не стесняются обращаться за помощью в решении вопросов. Творческие натуры, способные на партнерские отношения. Используют окружение не только к своей, но и к обоюдной выгоде. После сорока могут поехать в столицу, оторвавшись от привычного окружения. Работать на трех объектах в начале, в итоге став руководителем предприятия.

Стрелец на протяжении всей жизни по максимуму использует свои таланты. Становится лучшим в рекламе, а также в общении и передаче информации. Изначально выбирает сферу деятельности, которая бы кормила долгие годы. Используя хитрость и изворотливость, взбирается на вершины карьерных лестниц, социальных статусов. Но если судьба делает резкий поворот, в зрелые годы может сменить учительство на армию, а строительство на журналистику. Имеет легкий характер, мобильно подвижен, но иногда становится жутким эгоистом. Считается умным знаком, даже в старости быстро реагирует и отвечают без промедления. Новые знания схватывает на лету, быстро мыслит, отлично запоминает. Считается самым везучим знаком зодиака, ведь даже в старости может удачно устроиться, начав все сначала.

Козерог осваивает выбранную профессию намного дольше других. Но это пригодится со временем. Познания не приходят на лету. Много времени тратит на прохождении материала, долго изучает поставленные задачи. Научиться сдать на права, водить автомобиль Козерогу сложнее других. Но, сделав перерыв в вождении пару лет, садится за руль, как ни в чем не бывало. И в старости запросто может освоить профессию водителя автобуса или трамвая. Для того, чтобы добиться успеха в жизни, не боится быть настойчивым и амбициозным. Ставит перед собой смелые цели и делает реальные шаги, чтобы их добиться. Крайне расчетливый, ради своего блага может использовать других людей. Успешен в социальном продвижении. Двигается вперед по карьерной лестнице, несмотря ни на что. А достигнув вершины, закрепляет успех, снова ставит цель в другом направлении и опять карабкается наверх с самого низа.

Источник: womanhappiness