Снова смерть в выгребной яме: погибли подросток и 44-летний мужчина

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района.
44-летний мужчина и 15-летний юноша чистили трубу.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.
В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала 2-летняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.