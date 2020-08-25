Снова смерть в выгребной яме: погибли подросток и 44-летний мужчина

Они чистили трубу. 15-летнему мальчику стало плохо. Взрослый бросился ему на помощь. Оба скончались до приезда "скорой". ЧП произошло в Ростовской области. Накануне сразу 5 человек утонули в сливной яме под Воронежем.

В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района.

44-летний мужчина и 15-летний юноша чистили трубу.



Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.

В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала 2-летняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.