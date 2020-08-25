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Бодибилдер превратился в скелет за месяц после обнаружения рака

21:31 25.08.2020 Фото: Instagram / nikitocccc
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И хоть шансы 24-летнего Никиты из Ростова-на-Дону невелики, он не привык сдаваться и опускать руки. Он уже потратил на лечение более 2 млн рублей.

Бодибилдер превратился в скелет за месяц после обнаружения рака
Жизнь 24-летнего Никиты Кулешова из Ростова-на-Дону перевернулась в один миг
Сюжет: Онкология
Бодибилдер превратился в скелет за месяц после обнаружения рака

Бодибилдер превратился в скелет за месяц после обнаружения ракаСпеция долголетия: Ни одна добавка не сравнится с ее противораковыми и укрепляющими сердце свойствамиЕщё 287 новостей

Жизнь 24-летнего Никиты Кулешова из Ростова-на-Дону перевернулась в один миг. Он обратился к врачу из-за боли в спине, решив, что так его неудачно продуло. Но правда оказалась страшнее во много раз — МРТ показала, что у парня рак печени в последней стадии. Эта новость потрясла и самого Никиту, и его близких, ведь парень серьёзно подходил к здоровью — занимался бодибилдингом и работал фитнес-тренером. Вредных привычек у Никиты не было, и ничто не предвещало беды.

Врачи сразу сообщили парню, что с таким диагнозом шансы у него невелики, и предложили варианты лечения. Но оно оказалось неэффективным, и Никита стал искать другие пути. За месяц парень потерял 20 килограммов, а затем обессилел настолько, что с трудом мог передвигаться самостоятельно. Он вёл прямые репортажи из больниц и даже находил в себе силы шутить. "Я вам такое покажу, Кристиан Бейл для "Машиниста" просто отдыхает", — сетовал он в своих сториз, снимая в зеркале то, что осталось от его мускулов.

На лечение требовалось много денег, которых у семьи просто не хватало. В первые месяцы на Никиту ушло больше 2 млн рублей, и на этом счёт не остановился. Бодибилдер продал машину, а затем начал собирать с миру по нитке, выкладывая реквизиты своей и маминой банковских карт. Один только курс иммунотерапии стоит 4 тыс. долларов (около 300 тыс. рублей), а их Никите требуется совсем не один, пишет Лайф.

Врачи в России уже ничем не могли помочь парню, поэтому он решил обратиться в турецкую клинику. Но всюду его ждали проблемы — перевести спортсмена не могли из-за пандемии, а для Никиты была дорога каждая минута. Одна из подписчиц парня смогла помочь ему, обеспечив частным самолётом, но и этот рейс оказался не из дешёвых.

Сейчас Никита находится в Анталье, где и проходит лечение. Он и его семья собирают деньги со всех неравнодушных, предоставляя фото всех счетов и квитанций в сториз.

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От редакции

Вылечится или умрет?

Аноним, 25 августа 2020 21:49
Сначала вы покупаете "спортивное питание", рекомендованное нами, потом продаёте квартиру, чтоб на пару месяцев продлить мучения, а потом мы разводим руками. Вэлкам в наш новый дивный мир!

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