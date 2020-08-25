Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска

Фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский снял откровенную фотосессию с моделями в поле. Он рассказал Сиб.фм, как проходили съёмки и с какими сложностями столкнулся при работе.
Новосибирский фотохудожник Игорь Вечерский устроил фотосессию с участием обнажённых девушек в поле. Как пояснил Сиб.фм сам автор, для него это первая работа в таком формате. До этого Вечерский работал с обнажёнными моделями, однако всё, что происходило в тот день — полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.
По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей.
«Вообще изначально планировалось участие трёх моделей. Но одна в последний момент потеряла ключи от машины и не смогла быть. Много нюансов технических, разных сложностей. Порой это может быть связано с самими моделями: они живут в своём мире и склонны к эмоциональным действиям», — объясняет он.
— Да кто ж её не хочет?
— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?
— Отчего ж не прийти? Приду. (с)