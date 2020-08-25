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Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска

21:46 25.08.2020 Фото: Игоря Вечерского
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По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей. Полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

Фотосессию с голыми женщинами в чистом поле устроил фотохудожник из Новосибирска
Для художника это первая работа в таком формате

Фотохудожник из Новосибирска Игорь Вечерский снял откровенную фотосессию с моделями в поле. Он рассказал Сиб.фм, как проходили съёмки и с какими сложностями столкнулся при работе.

Новосибирский фотохудожник Игорь Вечерский устроил фотосессию с участием обнажённых девушек в поле. Как пояснил Сиб.фм сам автор, для него это первая работа в таком формате. До этого Вечерский работал с обнажёнными моделями, однако всё, что происходило в тот день — полностью «натурная» съёмка на природе — новый стиль для фотографа.

По словам Игоря Вечерского, подобные фотосессии не проходят без трудностей.

«Вообще изначально планировалось участие трёх моделей. Но одна в последний момент потеряла ключи от машины и не смогла быть. Много нюансов технических, разных сложностей. Порой это может быть связано с самими моделями: они живут в своём мире и склонны к эмоциональным действиям», — объясняет он.

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От редакции

Красиво?

Аноним, 25 августа 2020 22:00
— Хочешь большой, но чистой любви?
— Да кто ж её не хочет?
— Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?
— Отчего ж не прийти? Приду. (с)
Raven, 25 августа 2020 23:00
Мало фото, что бы объективно оценить

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