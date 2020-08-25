Вожатого в изнасиловании 9-летней девочки из лагеря подозревает СК

47-летнего москвича арестовали в Крыму. Когда начали проверять сообщение о вымогательствах с его стороны, выявили другие случаи насилия над детьми.

Педагога из детского лагеря в Крыму арестовали по подозрению в изнасиловании

Педагог-организатор детского лагеря в Евпатории арестован по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки, сообщили 25 августа в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Главным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Люберцы Московской области, подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, днем 19 августа педагог лагеря во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый пытался скрыться из города, но его остановили сотрудники лагеря на автовокзале и передали полицейским.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. Оказалось, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. К тому же ранее он был судим за совершение имущественного преступления. «В связи с чем следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними, и основания нахождения в детском учреждении», — сообщается в пресс-релизе.

Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому назначены соответствующие медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

25 августа сообщалось, что вожатый был арестован из-за обвинений в вымогательствах. На вожатого пожаловался родитель одного из детей — тот якобы вымогал деньги у его сына.

Впоследствии выяснилось, что к вымогательствам 47-летний задержанный мужчина не причастен, однако вскрылись обстоятельства других случаев изнасилований девочек. Предположительно, от насильственных действий сексуального характера с его стороны пострадали три девочки 2011 года рождения.

Правоохранители не исключают, что жертв его насилия может быть больше.