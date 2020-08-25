Разводиться гурьбой пошли россияне после отмены самоизоляции

Эпидемия коронавируса повлияла на демографические процессы в России. Брачные союзы лопаются, не выдержав постоянного нахождения вместе. Кроме того, добавились финансовые проблемы из-за падения доходов.

В июне в России выросло количество разводов

Пандемия коронавируса повлияла на количество разводов в России. Об этом свидетельствуют демографические данные Росстата за первое полугодие 2020 года. После резкого падения показателей во время самоизоляции в марте–июне в июне произошел не менее резкий рост. Как свидетельствует статистика, в первый летний месяц в стране было зарегистрировано 45,8 тыс. разводов, что почти соответствует показателю июня 2019-го и почти в 2,5 раза больше, чем в мае этого года.

В июле рост может продолжиться, предположил в разговоре с «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Психологи считают, что это может быть подтверждением прогнозов об увеличении количества распавшихся браков после самоизоляции. Однако демографы с выводами не торопятся и предлагают дождаться итоговых данных по году.

В период самоизоляции некоторые эксперты прогнозировали, что в России может повториться сценарий Китая, где после отмены ограничительных мер многие пары поспешили подать на развод. Эпидемия повлияла на демографические процессы и у нас в стране. Разводы — не исключение.

Если посмотреть на показатели Росстата (содержатся в «Информации о социально-экономическом положении России») за первое полугодие 2020-го в целом, то количество расторгнутых браков существенно — на 34,7% — снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Так, за первые шесть месяцев прошлого года в стране было зарегистрировано 297 тыс. разводов, в этом году — 220,7 тыс.

Но гораздо любопытнее в этом смысле статистика по месяцам, которая свидетельствует, что падение пришлось на период действия режима самоизоляции и других ограничительных мер. Что неудивительно — люди были ограничены в передвижениях, а присутственные места работали в усеченном режиме.

Небольшое снижение по разводам зафиксировано уже в марте, а пик падения пришелся на апрель, когда было зарегистрировано всего 13,8 тыс. разводов (53,7 тыс. — в 2019-м). В мае — снова небольшое увеличение (до 19 тыс.). И хотя это примерно в 2,5 раза меньше, чем годом ранее, но показательна сама тенденция к росту с учетом продолжающихся ограничительных мер и того, что более трети месяца приходилось на нерабочие дни.

Китайский синдром

А в июне и вовсе произошел резкий всплеск — количество разводов выросло до 45,8 тыс., практически сравнявшись с прошлогодними показателями. И это опять же на фоне продолжающихся ограничений. Получается, что граждане, не дожидаясь полноценного выхода с «карантина», побежали разводиться и в России повторился китайский сценарий?

Действительно, рост наблюдается, рассказал «Известиям» замруководителя Росстата Павел Смелов. Он предположил, что тенденция к увеличению количества разводов продолжится и в июле.

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— Правда, и тут есть одно но. Люди могли просто отложить развод во время действия ограничительных мер, а в июле решили реализовать свои планы, — пояснил замруководителя Росстата, добавив, что полная картина влияния самоизоляции сложится только к концу года.

Жизненные трудности, к которым однозначно относятся пандемия и самоизоляция, или объединяют семьи, или разъединяют, отметила психолог Инна Корягина. Она предположила, что рост разводов в июне может быть связан с тем, что многие пары не смогли преодолеть ситуацию, связанную с круглосуточным пребыванием в замкнутом пространстве.

— Обострились и вышли на поверхность внутренние конфликты и противоречия, которые можно нивелировать, периодически меняя пространство и местонахождение, — предположила психолог.

Тем более кто-то из супругов продолжал работать на удаленке, а кто-то находился в бессрочном отпуске или вовсе потерял работу. В то же время, помимо привычных обязанностей, семьям с детьми пришлось руководить еще и образовательным процессом потомства.

Ссылаясь на данные опросов, Инна Корягина также напомнила, что еще до коронавирусного кризиса количество разводов существенно увеличилось из-за финансовых проблем.

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— Пандемия ускорила внутренние процессы, которые до этого протекали скрытно. Возможно, у нас не будет такого бума разводов, который наблюдался в Китае, из-за разницы в менталитете, отношения к семейным ценностям, — подчеркнула психолог, добавив, что наиболее показательной будет годовая статистика, которая покажет, выдержат ли национальные семейные институты такое серьезное испытание, как самоизоляция.

Семейные ценности

Самый низкий коэффициент разводимости (количество разводов на 1 тыс. человек) в первом полугодии традиционно был зафиксирован в республиках Северного Кавказа — Ингушетии и Чечне (0,6%), Дагестане (1,1%) и Северной Осетии — Алании (1,7%), а также в Туве (1,6%). По словам Павла Смелова, эти регионы традиционно находятся в «антилидерах» рэнкинга по разводам из-за национальных особенностей — в частности, неприятия разводов. Изменения если и происходят, то только в смене строчки, занимаемой тем или иным субъектом.

Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии был зафиксирован в Республике Алтай (4,3%), Ямало-Ненецком АО — 4,2%, Калининградской (4,2%), Амурской и Магаданской областях (4,1%).

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова поясняет, что, к примеру, регионы Дальнего Востока демографически молоды по сравнению с Россией, а численность мужчин там выше численности женщин, поскольку это край моряков (гражданских и военных) и рыбаков. Это определяет высокий уровень брачности.

— В то же время институт семьи в последние десятилетия претерпевает изменения — нет уже той ценности, и зачастую пары распадаются даже без каких-то попыток наладить отношения, сохранить их. Поэтому и уровень разводимости высок, а потом заключается повторный брак, который также будет подсчитан. Поэтому Магаданская и Амурская области показали одни из самых высоких показателей как брачности, так и разводимости, — объяснила эксперт.

Помимо традиционных причин высокого уровня расторжения браков, в дальневосточных регионах в этом году сыграл роль и тот факт, что эпидемия, а вместе с ней и ограничительные меры, пришла туда позднее, пояснил замруководителя Росстата Павел Смелов.