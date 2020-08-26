Любовный гороскоп на август 2020 года: Месяц будет удачным для создания семьи

В любовном плане советуют начать активно планировать будущее

Астрологи советуют не делать поспешных выводов в отношении с любимым и дорогим сердцу человеком. И жизнь заиграет разноцветными тонами и красками. В любовном плане советуют начать активно планировать будущее. Август будет удачным для создания семьи.

1 и 2 августа

Данные дни обладают переменчивой энергетикой. Избежать своё беспокойство помогут любимые и дорогие сердцу люди. Поддержка родных и близких сердцу людей поможет настроиться на положительные эмоции.

Неделя с 3 по 9 июля

Полнолуние в Водолее, в этот день советуют решить проблемы с любимым и дорогим сердцу человеком. Люди будут понимать, как решить свои проблемы, а так же как лучше всего признаться в любви. Может в данные дни быть чувство неуверенности в себе. Астрологи советуют больше времени уделять родным и близким сердцу людям.

Неделя с 10 по 16 августа

Убивающая Луна, время когда можно решить все свои проблемы. Не советуют начинать новые отношения. Если что-то в данный период пошло не так, советуют не расстраиваться, а попытаться всё проанализировать и решить. Возможны болезненные разрывы отношений.

Неделя с 17 по 23 августа

Новолуние в Деве В данные дни можно немного подзарядиться положительной энергией. Это позволит воплотить мечты в реальность. Астрологи советуют не падать духом и не нервничать. Близкие вдохновят человека на новые подвиги.

Неделя с 24 по 30 августа

В эти дни можно ожидать встречу с человеком своей мечты. Неудачи уйдут прочь, счастливые дни заполонят душу и сердце. Перемены ожидают как семейные пары, так и одиноких людей.

31 августа

Возможно небольшие непонимания с любимым и дорогим сердцу человеком. Астрологи советуют меньше переживать и думать о плохом. Можно обрести гармонию в личных отношениях.

Источник: rsute.ru