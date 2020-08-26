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Здоровье / Общество

Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния

21:25 26.08.2020 Фото: pxhere.com
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Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня.

Две мощнейшие магнитные бури августа 2020: даты бурь и советы по улучшению состояния
Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. В какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить, сообщает Главред.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

А вот магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
  • Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
  • По утрам стоит принимать контрастный душ (по 10-15 секунд холодный и горячий напор), чтобы легче проснуться, а вечером – расслабляющую ванну, чтобы лучше заснуть.
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От редакции

На вас как-то отразились магнитные бури июля?

Аноним, 31 июля 2020 16:30
НВР:
Да
Аноним, 31 июля 2020 20:50
Ерунда это всё!
Скажешь так после 40ка, 03 августа 2020 16:42
Скажешь так после 40ка
Я, 10 августа 2020 17:27
Я тоже раньше так думала. А после операции ясно чувствую когда они есть, хоть и прошло много времени.
Сергей, 20 августа 2020 03:27
Скажешь точно это после 40 ,у меня операция была на коленном суставе, лет так 10 назад,как эти Магнитки ,на ногу хоть не становись,боли такие что обезболивающие слабо помогают.
Аноним, 31 июля 2020 20:52
НВР:Да
Аноним, 18 августа 2020 17:46
А что такое НВР?
назарик, 18 августа 2020 18:03
это аббревиатура, означающая ответ На Вопрос Редакции
Аноним, 01 августа 2020 02:30
НВР:
Да сильно
Аноним, 01 августа 2020 11:22
НВР:
Да. Состояние было ниже. Среднего. Голова, слабость, паника.....
Аноним, 03 августа 2020 14:48
Очень плохо, слабось голова болит, сердце просто выскакивает
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Отразилась на худшим образом
Аноним, 01 августа 2020 12:10
НВР:
Всегда
Аноним, 01 августа 2020 12:18
НВР:
Я испытала на себе НАЧИНАЯ с воскресенья по 31 числа было ужасно слабость утомление итд
Аноним, 01 августа 2020 13:44
НВР:
Очень сильно 200/100 давление.
Аноним, 01 августа 2020 13:54
НВР:
Еще как!!!
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 14:05
НВР:
Да,очень даже
Машуняочень плохого, 01 августа 2020 14:07
Очень плохо
Аноним, 01 августа 2020 15:22
НВР:
Да отразились.Было плохое самочувствие.
Аноним, 01 августа 2020 16:15
НВР:
Да,очень сильно- сильные головные боли.
Аноним, 01 августа 2020 17:50
НВР:
Не только июля.На мне все бури отражаются.
Аноним, 01 августа 2020 19:18
Да. Слабость. Нервозность
Аноним, 01 августа 2020 19:55
НВР:
Спасибовсе прошло нормально
Аноним, 01 августа 2020 21:10
ЖНВР:
Аноним, 01 августа 2020 21:34
НВР:
В начале головная боль, потом информация о МБ. Реально отражается...
Аноним, 01 августа 2020 22:51
НВР:
Тяжёлое состояние. Очень болит голова и шея. Особенно утром при пробуждении
Аноним, 01 августа 2020 23:06
НВР:
Неа
ншн, 01 августа 2020 23:34
очень
Аноним, 01 августа 2020 23:53
НВР:
Ужасное состояние,упадок сил
Аноним, 02 августа 2020 01:05
НВР:
Очень.плохо
Аноним, 02 августа 2020 04:52
НВР:
Да, всегда отражаются: головные боли, слабость, нервозность, скачки давления, плохой сон (у меня аутоимунное заболевание много лет).
Аноним, 02 августа 2020 06:35
НВР:
У меня давление высокое наверно от бурь, неотложка была магнкщию поставила
Аноним, 02 августа 2020 07:05
НВР:Да плохой сон высокое давлние
Аноним, 02 августа 2020 07:06
НВР:
Вон оно че..то-то мне сегодня так плохо..
Аноним, 02 августа 2020 08:12
1 авг. сильная аритмия, боли в сердце. Давление упало 95/65
Год1945, 16 августа 2020 03:05
НВР:
Безсонница,аритмия.
Аноним, 02 августа 2020 08:12
НВР:
Да,очень.
Аноним, 02 августа 2020 08:20
НВР:
Да,головная боль на протяжении 9 часов,и мышечная усталость.
Аноним, 02 августа 2020 08:35
НВР:
Очень. Давление поднималось. Нервы на пределе, сонливость
Аноним, 02 августа 2020 08:37
В июле нет, но 01.08.2020 очень страдала от головной боли
Аноним, 02 августа 2020 08:46
НВР:болела голова, плохой сон
Аноним, 02 августа 2020 08:48
НВР:
Просто Кошмар!
Аноним, 02 августа 2020 08:59
Вчера и сегодня болит голова
Аноним, 02 августа 2020 09:02
НВР:
Зависимая от погодных перемен
Аноним, 02 августа 2020 09:32
НВР:
До скорой
Аноним, 02 августа 2020 10:04
НВР:
Спасибо метеослужбе! Я очень чувстую магнитные бури солнца, потому стараюсь способствовать их советам.
Аноним, 02 августа 2020 10:13
НВР:
Да, повысилось давление, нервозность, слабость,головокружение.
Аноним, 02 августа 2020 10:34
НВР:
Да,бури стали очень заметны для организма,даже кот чувствует!
Аноним, 02 августа 2020 10:54
НВР:
Время 6 утра,голова уже разрывается. Невозможно от подушки оторвать.

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