Пьяные дети лежат в реанимации: тройка "отважных" малолеток выпила 4 литра пива. Попросили купить прохожего

Ранее школьники ни на каких учётах не стояли. На родителей полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В Камне-на-Оби из-за алкогольного отравления несовершеннолетние дети попали в реанимацию

В Камне-на-Оби 19 августа неравнодушные читатели “Каменских известий” вызвали “скорую” трём детям, один из которых находился без сознания.

Девочка (14 лет) сидела, а мальчишки (12 и 11 лет) лежали на земле на пересечении ул. Каменской и Пушкина.

Некоторое время дети находились в реанимации, затем их перевели в обычные палаты.



Со слов ребят сотрудникам полиции, они приехали в Камень в гости. Попросили прохожего купить им 4 литра пива, что тот и сделал. Как результат – алкогольное отравление. Сейчас опасность миновала. Ранее школьники ни на каких учётах не стояли. На родителей полицейские составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По словам очевидцев, неподалёку от детей лежали пустые бутылки от спиртного.

На данный момент дети госпитализированы в Каменскую ЦРБ для оказания им медицинской помощи.

“Честно сказать, очень сильно переживаю. Дети они и есть дети. Сколько бы им не было, и чтобы они не вытворяли, но видеть их в таком состоянии – зрелище не для слабонервных. Пока вызывала “скорую” и ждала, успела поплакать. Очень сильно жалко. Очень сильно беспокоюсь, надеюсь, что всё будет хорошо”, – сообщает очевидца событий.

Источник: Известия