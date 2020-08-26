Как не сжечь свой дом и баню при подготовке к зиме, рассказали в Бердске

Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов, садовых участков, дворовых территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо подготовиться.

Выполняйте правила пожарной безопасности в лесу

Выполняйте правила пожарной безопасности в лесу! Самым грозным врагом леса всегда был огонь, рассказал ст. дознаватель ОНДиПР по Бердску Алексей Скрупский.

- В настоящее время в большинстве случаев его возгорания виноват сам человек. Выполняя несложные правила пожарной безопасности в лесах, можно сохранить природу и не допустить масштабного бедствия. Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная безопасность в лесах,- уверен он.

Чтобы горение травы не привело к серьезным и глобальным последствиям, при подготовке территорий объектов, садовых участков, дворовых территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы.

Помните! Там, где отсутствует горючая среда, огня не будет!

2. Собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий, во избежание поджогов. Помните! Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!

3. Не оставлять брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст.20.4 Кодекса об административных правонарушениях в РФ. Помимо того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (а также насаждениях, не входящих в лесной фонд) предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях в РФ. Если вы обнаружили в лесу пожар, то немедленно сообщите об этом в службу спасения по номеру: 01 и 112 (только для сотовых телефонов). Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.