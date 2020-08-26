На 7 бесплатных экскурсий записывает музей Бердска

Акция «Экскурсионный флешмоб» набирает обороты. За 5 дней полностью сформированы группы на две экскурсии: пешеходную - «Как казаки Бердский острог ставили» и автобусную - «Город уличных скульптур».

Музей Бердска был закрыт долгое время

Продолжается запись на бесплатные экскурсии по Бердску, сообщает пресс-служба Бердского музея. Акция «Экскурсионный флешмоб» набирает обороты. За 5 дней полностью сформированы группы на две экскурсии: пешеходную - «Как казаки Бердский острог ставили» и автобусную - «Город уличных скульптур».

Запись на остальные семь пока продолжается. Самая часто встречающаяся фраза: «Хочу сразу на несколько экскурсий! Почему все в одно время?!». Отвечаем: одновременный экскурсионный «старт» - это правила всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Ведь понятие «флешмоб» – это одновременное выполнение определенных действий. Вот мы одновременно и прикоснемся к истории родного города ровно за неделю до его дня рождения! Но, учитывая огромный интерес, которые вызвала акция, организаторы экскурсий решили продолжить их проведение и после акции, но уже по заявкам. Все предложения будут размещаться в группе «Экскурсии по Бердску» ВКонтакте.

В эту же группу можно направлять свои предложения по новым темам экскурсий. До старта акции – 29 августа 12:00 - остается три дня! Выбирайте маршрут и записывайтесь по тел.5-33-60. Свободные места ЕЩЁ ЕСТЬ на экскурсиях:

1. «Мемориал Славы - главный памятник Бердска», 12+ История создания и секреты Мемориала Славы. Место проведения: парк Победы. Организатор: Бердский историко-художественный музей Экскурсовод: Янеева Марина Анатольевна

2. «Мемориал Воинскому братству защитников Отечества», 10+ История создания и подвиг военнослужащих в Афганистане и Чечне. Место проведения: площадь у ДК «Родина» Организатор: Бердский историко-художественный музей Экскурсовод: Русакова Ольга Алексеевна

3. «На бердских высотах», 12+ История подготовки в лесах Бердска запасных полков в годы войны. Маршрут по лесной территории от БЭМЗа до санатория «Парус». Организатор: Центр туризма «Юность» Экскурсовод: Храмушкин Владимир Александрович

4. «Морская тропа». Вело-фото-охота, 18+ Знакомство с лесной и береговой частью Бердска. Маршрут по лесной территории от «Старого Бердска» до «Пляжа на камнях». Организатор: Инициативная группа. Экскурсовод: Станислав Александрович Раков

5. «История Бердского радиозавода», 18+ История создания Бердского радиозавода. Место проведения: старая производственная площадка ПО «Вега» и сквер «Вега». Экскурсовод: Красноперова Нина Ивановна

6. Парк природы «Бердская коса», 12+ Разнообразие флоры, фауны и уникальность природного парка. Маршрут от «Старой башни» по Бердской косе. Организатор: Бердская общественная организация «Экологический союз» Экскурсовод: Власов Вячеслав Евгеньевич

7. «Имена, поднятые со дна морского», 12+ История обнаружения и переноса захоронения купца В.Горохова, надгробия статского советника Н.Ларионова из старого Бердска. Место проведения - территория Преображенского Храма (погост). Организатор: «Студия 21», Преображенский Храм Экскурсовод: Свиридова Татьяна Владимировна