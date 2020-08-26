26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

На 7 бесплатных экскурсий записывает музей Бердска

09:00 26.08.2020
0

Акция «Экскурсионный флешмоб» набирает обороты. За 5 дней полностью сформированы группы на две экскурсии: пешеходную - «Как казаки Бердский острог ставили» и автобусную - «Город уличных скульптур».

На 7 бесплатных экскурсий записывает музей Бердска
Музей Бердска был закрыт долгое время

Продолжается запись на бесплатные экскурсии по Бердску, сообщает пресс-служба Бердского музея. Акция «Экскурсионный флешмоб» набирает обороты. За 5 дней полностью сформированы группы на две экскурсии: пешеходную - «Как казаки Бердский острог ставили» и автобусную - «Город уличных скульптур».

Запись на остальные семь пока продолжается. Самая часто встречающаяся фраза: «Хочу сразу на несколько экскурсий! Почему все в одно время?!». Отвечаем: одновременный экскурсионный «старт» - это правила всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Ведь понятие «флешмоб» – это одновременное выполнение определенных действий. Вот мы одновременно и прикоснемся к истории родного города ровно за неделю до его дня рождения! Но, учитывая огромный интерес, которые вызвала акция, организаторы экскурсий решили продолжить их проведение и после акции, но уже по заявкам. Все предложения будут размещаться в группе «Экскурсии по Бердску» ВКонтакте.

В эту же группу можно направлять свои предложения по новым темам экскурсий. До старта акции – 29 августа 12:00 - остается три дня! Выбирайте маршрут и записывайтесь по тел.5-33-60. Свободные места ЕЩЁ ЕСТЬ на экскурсиях:

1. «Мемориал Славы - главный памятник Бердска», 12+ История создания и секреты Мемориала Славы. Место проведения: парк Победы. Организатор: Бердский историко-художественный музей Экскурсовод: Янеева Марина Анатольевна

2. «Мемориал Воинскому братству защитников Отечества», 10+ История создания и подвиг военнослужащих в Афганистане и Чечне. Место проведения: площадь у ДК «Родина» Организатор: Бердский историко-художественный музей Экскурсовод: Русакова Ольга Алексеевна

3. «На бердских высотах», 12+ История подготовки в лесах Бердска запасных полков в годы войны. Маршрут по лесной территории от БЭМЗа до санатория «Парус». Организатор: Центр туризма «Юность» Экскурсовод: Храмушкин Владимир Александрович

4. «Морская тропа». Вело-фото-охота, 18+ Знакомство с лесной и береговой частью Бердска. Маршрут по лесной территории от «Старого Бердска» до «Пляжа на камнях». Организатор: Инициативная группа. Экскурсовод: Станислав Александрович Раков

5. «История Бердского радиозавода», 18+ История создания Бердского радиозавода. Место проведения: старая производственная площадка ПО «Вега» и сквер «Вега». Экскурсовод: Красноперова Нина Ивановна

6. Парк природы «Бердская коса», 12+ Разнообразие флоры, фауны и уникальность природного парка. Маршрут от «Старой башни» по Бердской косе. Организатор: Бердская общественная организация «Экологический союз» Экскурсовод: Власов Вячеслав Евгеньевич

7. «Имена, поднятые со дна морского», 12+ История обнаружения и переноса захоронения купца В.Горохова, надгробия статского советника Н.Ларионова из старого Бердска. Место проведения - территория Преображенского Храма (погост). Организатор: «Студия 21», Преображенский Храм Экскурсовод: Свиридова Татьяна Владимировна

На 7 бесплатных экскурсий записывает музей Бердска

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пойдете на экскурсию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Уволил" главу Белорусской церкви священный Синод
10:15 26-08-2020
Союз Венеры и Юпитера после 25 августа отразится на каждом знаке зодиака: Как использовать планеты в своих целях
10:11 26-08-2020
Союз Венеры и Юпитера после 25 августа отразится на каждом знаке зодиака: Как использовать планеты в своих целях
Водители перечислили 5 самых популярынх автоподстав
10:04 26-08-2020
Водители перечислили 5 самых популярынх автоподстав
Испортили паспорта высланных российских журналистов власти Белоруссии 1
10:00 26-08-2020
Испортили паспорта высланных российских журналистов власти Белоруссии
БердскСпецвыпуск "Без туалета, без деревьев: 62 млн потрачено на парк за 8 лет" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 26 августа 2020
09:49 26-08-2020
Спецвыпуск
БердскКак не сжечь свой дом и баню при подготовке к зиме, рассказали в Бердске
09:45 26-08-2020
Как не сжечь свой дом и баню при подготовке к зиме, рассказали в Бердске
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
09:32 26-08-2020
Расширенный гороскоп от астролога Павла Глобы на сентябрь 2020 года
Разрешил испытывать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса Минздрав
09:30 26-08-2020
Разрешил испытывать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса Минздрав
Сказочные букеты к 1 сентября в бутике "Прованс"
09:26 26-08-2020
Сказочные букеты к 1 сентября в бутике
"Глубоко оскорбительными" обвинения по делу Навального назвали в МИД 1
09:15 26-08-2020