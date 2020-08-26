3 женских знака зодиака, на которых охотно женятся богачи

Не всегда, чтобы удачно выйти замуж за обеспеченного мужчину, нужно обладать модельными внешними данными и высоким интеллектом

Женщины этих трех знаков зодиака чаще всего выходят замуж за миллиардеров.

Не всегда, чтобы удачно выйти замуж за обеспеченного мужчину, нужно обладать модельными внешними данными и высоким интеллектом. Особенности характера, присущие тем или иным знакам зодиака также играют важную роль.

Знак воздушной стихии — Водолей

Среди жен миллиардеров зачастую встречаются женщины знака Водолей.

Их секрет привлечения миллиардеров заключается в необычной энергетике. Они от природы наделены женственностью и непосредственностью.

Рядом с женщиной воздушного знака мужчина чувствует себя легко и непринужденно. Ему не нужно доказывать свое превосходство. Он может расслабиться и быть самим собой.

Также представитель сильной половины уверен в своей партнерше. Так как Водолеи — одни из самых верных людей по знаку зодиака. Это весомый плюс, учитывая, что женщина воздуха всегда привлекает к себе внимание и за минуты очаровывает окружающих.

Знак огненной стихии — Лев

Женщины огня эгоистичны и самодовольны, но именно этим и привлекают состоятельных мужчин.

Они бросают вызов, и мужчины его принимают. Они стараются завоевать такую женщину любым способом.

Угодить страстной даме могут далеко не все, даже обладая солидным состоянием.

Знак стихии земли — Телец

Женщины земли расчетливы и уверенны в себе. Они всегда все планируют и у них получается четко следовать намеченному пути.

Для богатых мужчин важно, чтобы женщина ценила его труды и не тратила бездумно его миллиарды. Поэтому богатые партнеры выбирают представительниц земли.

Женщина знака Телец также будет поддерживать избранника в любой ситуации.

Источник: news.noteru.com