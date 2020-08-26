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"Ну Папа дал!": Филипп Киркоров в плавках на видео напрягся изо всех сил на вейкборде

16:46 26.08.2020 Фото: instagram.com
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«Просто бросьте всё и смотрите срочно! Считаю это видео достойной альтернативой образу «2020-ый год»! - подписал видео певец.

Ну Папа дал!: Филипп Киркоров в плавках на видео напрягся изо всех сил на вейкборде
Артист показал, как пытается прокатиться на вейкборде

Филипп Киркоров похвастался своими экстремальными развлечениями на отдыхе с детьми.

Знаменитый российский певец поделился новым видео с отдыха в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Артист показал, как пытается прокатиться на вейкборде. Так, Киркоров в плавках и спасательном жилете изо всех сил старается держать равновесие на доске, которая мчится за плывущим катером. Судя по всему, ему это дается с большим трудом, что не удивительно, ведь артист впервые встал на доску.
«Просто бросьте всё и смотрите срочно! Считаю это видео достойной альтернативой образу «2020-ый год»! Вот такой сложный, амбициозный, напряженный, но такой свободный! Мой первый выход на волну!», - подписал видео певец.

Он признался, что лучшими тренерами для него стали его дети, голоса которых можно услышать за кадром.

В конце видео артист отпускает трос, за который держался все это время, и падает в воду.

Поклонники Киркорова тут же принялись комментировать его публикацию.

«Какой вы молодец, Филипп не сомневалась, что встанете на доску, а вашим маленьким учителям отдельный респект», «Филипп с детьми только молодеет!», «Вы вообще что-то знаете о старости?», «Ну Папа дал!!», «Главное - красиво уйти», «Для первого раза это очень круто», «Обалдеть, когда такое увидишь», - пишут люди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Считаю это видео достойной альтернативой образу «2020-ый год»!🙈 Вот такой сложный, амбициозный, напряженный, но такой свободный! Мой первый выход на волну!🏄🏻‍♂️ Мои лучшие тренеры @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov 💯... Ну и конечно @maximos_the_fresh 👍the best teacher ever!💪 @eloundapeninsula 🏖

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Источник: ria-m.tv

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