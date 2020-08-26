Можно ли заниматься сексом при месячных?

Каждая женщина по-разному относится к сексу во время месячных

Каждая женщина по-разному относится к сексу во время месячных. Для одних это табу, для других в порядке вещей. При чем некоторые уверены, что секс во время менструации вреден. Мелитопольский гинеколог медицинского центра "Авиценна" Александр Семенюта проконсультировал, не вредно ли заниматься сексом во время менструации. Оказывается, не вредно, а даже полезно.

- Нет. Не вредно. От слова совсем. Даже полезно (при болезненных месячных оргазм резко уменьшает боль благодаря гормонам и нейромедиаторам, выброс которых снижает боль). И еще у многих женщин именно во время месячных резко повышается сексуальное желание (а им велели подавить желание до окончания месячных). Сплошное насилие над женской сущностью…, - прокомментировал доктор Александр Семенюта.

Источник: ria-m.tv