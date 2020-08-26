Известные и не очень факты о семье Валентины Легкоступовой

В 1987 году Валентина исполнила песню «Ягода-малина», которая принесла ей широкую известность.

В пятницу, 14 августа, в Москве скончалась звезда 80-х, заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова

В пятницу, 14 августа, в Москве скончалась звезда 80-х, заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова. Известные и не очень факты о семье, из биографии и личной жизни звезды — далее.

Детство и юность

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Детство будущей звезды буквально с пеленок проходило в окружении музыки. Девочка даже запела раньше, чем научилась ходить.

Она пыталась повторять все мелодии, какие слышала. Часами сидя у телевизора, смотрела, как выступают артисты на сцене. С двух лет Валя стала заниматься вокалом под руководством отца-композитора Валерия и мамы Галины, исполнительницы народных песен.

Когда девочке едва исполнилось три года, ее близкие решили переехать в Феодосию. Здесь девочка начала посещать музыкальную студию и быстро превратилась в местную знаменитость.

Повзрослев, помимо пения, Валя стала ходить на уроки скрипки. Долгие годы инструмент и народная песня жили рядом с ней, на равных соседствуя в ее душе, до тех пор, пока в Симферопольском музыкальном училище она не увлеклась джазом.

По окончании училища девушка уехала в Москву и поступила на отделение эстрадно-джазового вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки) под руководством народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Творческая карьера

Как известно из биографии Валентины Легкоступовой, впервые исполнительница дебютировала на эстраде в 1985 году в Херсоне, выступив с сольным концертом в сопровождении музыкального коллектива под управлением пианиста-виртуоза, композитора Семена Сона.

Первый настоящий успех пришел к певице в 1985 году после участия во Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале. Именно с этой сцена началась ее творческая карьера. Легкоступова вначале даже не поверила своему счастью, когда услышала, что получила второе место.

В 1987 году Валентина исполнила песню «Ягода-малина» (музыка Вячеслава Добрынина, слова Михаила Пляцковского), которая принесла ей широкую известность. В конце 80-х она давала по 120 концертов в месяц, а ее «Ягода-малина» звучала из каждого окна.

После этого ее карьера стремительно пошла вверх. Легкоступову приглашали на все важнейшие концерты и телевизионные музыкальные проекты. Она на несколько месяцев отправилась на гастроли в Африку с Кобзоном и его командой.

А в 1993 году стала вокалисткой в Государственном театре эстрадных представлений «Музыкальное агентство» под руководством народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Некоторые критики отмечали, что Легкоступова была певицей одного хита. Тем не менее, артистку это не смущало, и в ответ она смело заявляла, что далеко не каждая знаменитость может похвастаться даже одной популярной песней.

Будучи на пике славы, исполнительница решилась родить ребенка и взяла творческий перерыв. Но вернуться на сцену в прежнем статусе звезды уже не смогла.

Певица в основном занималась преподаванием вокала на частных уроках и иногда выступала сама. В 2014 году она переехала на ПМЖ в Испанию, на Тенерифе. Там исполнительница сменила сферу деятельности — стала агентом по недвижимости.

Однако за рубежом она задержалась ненадолго. В 2018 году Валентина вернулась в Феодосию, где возглавляла отдел по вопросам культуры в администрации города. Позже решила возобновить активную работу в Москве и основала продюсерский центр VL Music.

Личная жизнь

В своих интервью Валентина Легкоступова не раз признавалась, что в ее биографии, личной жизни было много трагичных моментов, взлетов и падений. Артистка дважды была замужем.

Будучи в первом браке за музыкантом Игорем Кушнаревым, в 1991 году звезда родила дочь Анетту. Брак оказался неудачным, и Валентина старалась даже не вспоминать о муже, предавшем ее.

Вторым избранником звезды стал Алексей Григорьев (сын режиссера Юрия Григорьева). В 2001 году звезда подарила мужу сына Матвея. Но и этот брак распался, хотя пара прожила вместе 20 лет.

Как позже рассказывала певица, она долго терпела периодическое времяпровождение супруга с бутылкой спиртного и его недовольство детьми. Артистка пыталась не обращать внимания на неурядицы, но в какой-то момент ее терпение лопнуло и она подала на развод.

Новый виток в биографии и личной жизни Валентины Легкоступовой наступил в 2015 году. Пять лет назад в социальной сети певица познакомилась с известным яхтсменом Юрием Фирсовым. Они были очень похожи, и это, по признанию певицы, была любовь с первого взгляда.

Довольно быстро пара начала жить вместе, и говорят, что сожители были очень счастливы. А 4 июля 2020 года влюбленные узаконили свои отношения и даже обвенчались в церкви. Фирсов ради женитьбы на Легкоступовой развелся, оставив недвижимость супруге и несовершеннолетней дочке.

Валентина называла мужа Юрочкой и, судя по всему, действительно его любила. «Это моя лебединая песня… Я вообще в этой жизни ничего не боюсь, хочу и буду счастливой», — признавалась Валентина Валерьевна.

Однако взрослые дети не одобрили выбора матери. В семье разгорелся конфликт, после которого певица практически перестала поддерживать отношения с родными.

Тем не менее именно дочь 7 августа обнаружила певицу с мужем дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам Аннеты, супруги злоупотребляли спиртным на протяжении последних двух недель и все это время не выходили на связь.

Девушка приняла решение поместить мать и Фирсова в наркологическую клинику, из которой мужчина сбежал. Известно, что 11 августа, певица в состоянии алкогольного опьянения и с множественными травмами была экстренно госпитализирована.

В больнице Легкоступовой провели трепанацию черепа, удалив большую гематому. Позже стало известно, что впавшая в кому 54-летняя исполнительница скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

У актрисы остались двое взрослых детей — 29-летняя дочь Анетта и 19-летний сын Матвей. Коллеги певицы считают, что виной произошедшему стал муж, яхтсмен Юрий Фирсов.

СМИ ранее говорили о том, что певица могла подвергнуться избиению со стороны своего мужа. Он же утверждает, будто его жена слишком много выпила и просто упала в ванной. При этом он даже не смог назвать точной даты, когда певица получила травму.

В настоящее время следствие считает, что Валентина Легкоступова упала в своей квартире, ее никто не избивал.

Близкий к окружению звезды источник назвал возможное место похорон певицы. По его словам, не исключено, что наряду с другими заслуженными артистами, тело звезды будет покоиться на Новодевичьем кладбище.

Подводя итоги

Взлет популярности Валентины Легкоступовой был стремительным и недолгим.



Ее называли певицей одного шлягера.В новую рыночную эпоху она не нашла себе места в шоу-бизнесе.СМИ сообщали, что артистка упала в ванной, находясь под действием алкоголя.Следствие полагает, что певица сама могла получить травмы в результате падения у себя дома.

Источник: kleo.ru