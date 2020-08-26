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Общество / Стиль жизни

Эвелина Блёданс поделилась секретами выбора своего идеального мужчины

16:53 26.08.2020 Фото: instagram.com
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Ключом к искренним отношениям и глубокой привязанности Блёданс назвала обоюдную нежность.

Эвелина Блёданс поделилась секретами выбора своего идеального мужчины
Эвелина Блёданс рассказала, какие качества в мужчинах считает решающими и чего ждёт от своего избранника
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Эвелина Блёданс поделилась секретами выбора своего идеального мужчины

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Эвелина Блёданс поделилась секретами женского счастья; актриса назвала решающие, по её мнению, мужские качества.

Эвелина Блёданс рассказала, какие качества в мужчинах считает решающими и чего ждёт от своего избранника. Сокровенным актриса поделилась в своём аккаунте Instagram.

По заявлению Блёданс, её окружает множество мужчин, но она давно определила для себя список качеств, которыми должен обладать её избранник. К определённым выводам актриса пришла «путём ошибок, разочарований и иногда слёз».

«И сейчас, находясь в отношениях с мужчиной, который ими всеми обладает, я поняла, что я точно знаю, что мне нужно и не обманываю себя», — написала Блёданс (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Главным показателем того, что рядом подходящий мужчина, Блёданс считает состояние спокойствия и счастья самой женщины. Потому на первом месте для неё — забота.

«Пусть есть сейчас много современных популярных мнений, что Женщина может все Сама. Но я не знаю ни одну, которая не тает, когда о ней начинает заботиться мужчина. <...> Мой мужчина искренне хочет меня все время накормить, думает о комфорте моем и Семочки, поддерживает меня в сложные дни. Это все про заботу для меня», — отметила актриса.

Ключом к искренним отношениям и глубокой привязанности Блёданс назвала обоюдную нежность. По её мнению, женщина проявлениями нежности может вдохновлять мужчину достигать и дарить ему ощущение стабильности. Актриса рекомендует также не пренебрегать комплиментами и говорить их своим мужчинам чаще, вкладывая «свою Женскую Мягкость в приятные слова».

Кроме того, Блёданс подчеркнула, что для неё самой очень важным фактором в отношениях является наличие общих интересов.

Источник: sib.fm

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