7 громких новинок в детективных сериалах 2020 года

Если вы любите запутанные истории так же сильно, как и мы, предлагаем ознакомиться с лучшими новыми детективными сериалами 2020 года.

Если вы любите запутанные истории так же сильно, как и мы, предлагаем ознакомиться с лучшими новыми детективными сериалами 2020 года

«Защищая Джейкоба»

Мини-сериал в жанре криминальной драмы рассказывает историю американской семьи, жизнь которой переворачивается с ног на голову после того, как 14-летнего Джейкоба обвиняют в смерти одноклассника. Родители не верят в виновность собственного сына, но после выяснения обстоятельств смерти мальчика к Джейкобу появляется все больше вопросов, на которые он не готов отвечать… Сериал спродюсирован сервисом потокового вещания Apple TV+.

«Незнакомка»

Если вы любите смотреть новые детективные сериалы, обратите внимание на «Незнакомку». Главный герой Адам Прайс счастливый муж и отец, у которого, казалось бы, все в жизни идеально. Но однажды он встречает незнакомку, которая сообщает ему о тайнах, скрываемых женой. Главный персонаж детектива старается выяснить отношения с супругой, но та на следующий день исчезает.

«Домой засветло»

Данный сериал основан на книге юной журналистки и писательницы Хильды Лишак, которой на момент расследования было всего десять лет. Девочка мечтает стать великим журналистом и идет по стопам своего отца. Вместе со своей семьей Хильда переезжает из Нью-Йорка в небольшой городок, чтобы начать новую жизнь, но сталкивается с тайнами прошлого своего отца. Главной героине приходится взяться за расследование дела о похищении и убийстве местного подростка 30 лет назад.

«Светила»

Новый английский детективный сериал от компании BBC является экранизацией одноименного романа Элеоноры Каттон. Его действие происходит в Новой Зеландии в эпоху золотой лихорадки в 1866 году. Главная героиня – неграмотная девушка из Лондона Анна, которая переезжает жить в Новую Зеландию. В этой стране девушка попадает в опасную историю, которая только сильнее закручивается после таинственного убийства местного старателя.

«Линкольн Райм: Собиратель костей»

Гений криминалистики Линкольн Райм парализован после полученных ранений на службе. Но это вовсе не мешает ему искать самого опасного серийного убийцу Нью-Йорка, известного как Собиратель костей, ведь знания и интуиция все еще при нем. Руками и ногами Линкольна становится детектив Амелия. Вместе с напарницей детектив намерен обыграть преступника и посадить его за решетку.

«Падение в мертвые воды»

Еще один новый зарубежный детективный сериал, который стоит вашего внимания. Уважаемый врач Том Кендрик проживает в небольшом городке вместе с женой и тремя детьми. В один трагичный день вся семья Тома сгорает, лишь он чудом успевает спастись. Однако позже выясняется, что все члены семьи доктора были убиты еще до пожара. Как такое могло произойти?

«Убийство на ферме Уайтхаус»

События сериала развиваются в 1985 году в Эссексе. На одной из ферм находят убитыми всех членов семьи Кэффел. Детективы начинают расследование, но вопросов оказывается намного больше, чем ответов, а некоторые детали преступления вводят в ступор. Оказывается, что найти преступника будет намного сложнее, чем ожидали все жители графства.

Источник: bhub.com.ua