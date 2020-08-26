Лунный календарь стрижки ногтей в сентябре 2020 года поможет укрепить состояние ногтевой пластины и избавиться от ломкости

Сохранить ноготки крепкими поможет их подравнивание 14 числа. 15 сентября стрижка ноготков может привести к их ломкости и медленному росту, поэтому в этот день лучше заняться уходом за кожей рук.

Стрижка ногтей — ответственная процедура, поэтому так важно правильно выбрать время и мастера

Создание беспроигрышного образа кроется в деталях, и немаловажную часть составляют красивые и ухоженные ноготки. В лунном календаре на сентябрь отражены наиболее благоприятные дни для ухода за ними.

Стрижка ногтей — ответственная процедура, поэтому так важно правильно выбрать время и мастера. Подстригать ноготки можно и дома, однако эксперты рекомендуют пользоваться подсказками астрологов. Их советы помогут выбрать те дни, в которые стрижка ногтей пойдет на пользу и поможет привлечь в жизнь нужные перемены. Кроме того, нельзя забывать о рационе питания, благодаря которому ногти можно сохранить сильными и крепкими.

1 сентября: первый день сентября растущая Луна будет пребывать в Водолее. Стричь ногти в это время — к реализации смелых планов и идей, которые раньше казались несбыточными. Для того, чтобы планы воплотились в жизнь, лучше всего создать заостренную форму ноготков.

2, 3 сентября: Луна перемещается в Знак Рыб, однако стричь ноготки можно лишь 2 числа, чтобы почувствовать прилив сил и зарядиться оптимизмом. В день Полнолуния, 3 сентября, стричь ногти — к оттоку жизненных сил.

4, 5 сентября: влияние Овна в эти дни позитивно, и стричь ногти можно смело. Аккуратные закругленные ноготки помогут настроиться на перемены к лучшему и привлечь в жизнь позитивные события.

6, 7 и 8 сентября: Луна продолжает убывать, перемещаясь в созвездие Тельца. 6 и 8 сентября стрижка ногтей может привести к ссорам и дурному самочувствию. Повысить самоуверенность и обрести душевное равновесие получится, если подстричь ногти 7 числа.

9, 10 сентября: укрепить здоровье, оградиться от печали и обиды получится, если подстричь ноготки во время пребывания убывающей Луны в Близнецах. Астрологи рекомендуют проводить процедуры в первой половине дня.

11, 12 и 13 сентября: три дня Луна проведет в Знаке Рака. Стричь ноготки в эти дни можно, но 13 числа есть риск занести инфекцию. В остальные дни стрижка ноготков поможет защититься от врагов и улучшить состояние здоровья.

14, 15 сентября: Луна убывает во Льве. Сохранить ноготки крепкими поможет их подравнивание 14 числа. 15 сентября стрижка ноготков может привести к их ломкости и медленному росту, поэтому в этот день лучше заняться уходом за кожей рук.

16, 17 сентября: Луна в Деве — удачное время для ухода за ноготками. Не стоит забывать, что 17 сентября будет Новолуние, и после проведенных в этот день процедур ногтевые пластины будут отрастать дольше обычного.

18, 19 сентября: Луна в Весах — нейтральное время для стрижки ноготков. В это время уместным будет также уход, во время которого получится расслабиться и обрести равновесие между эмоциями и разумом.

20, 21 сентября: рост Луны в Скорпионе — отличное время для обрезания ногтевых пластин. Благодаря таким манипуляциям получится раскрыть таланты и стать привлекательнее в глазах окружения.

22, 23 сентября: пока Луна пребывает в Стрельце, стрижку ноготков лучше отложить, чтобы не оказаться во власти грустных мыслей и не попасть в неприятную ситуацию. В это время астрологи рекомендуют обратить внимание на самочувствие и помедитировать для достижения гармонии.

24, 25 сентября: влияние Луны в Козероге неоднозначно, поэтому астрологи рекомендуют стричь ногти 24 числа, чтобы улучшить настроение. 25 сентября подстригание ноготков может привести к ссорам и конфликтам с близкими людьми.

26, 27 и 28 сентября: рост Луны продолжается, и пару дней она пробудет в Знаке Водолея. Это время подходит для подстригания ноготков, однако делать это лучше после захода Солнца. Так получится усилить свою привлекательность и смело знакомиться с нужными людьми.

29, 30 сентября: растущая Луна в Рыбах — время для ухода за ноготками с помощью масел и соляных ванночек. Подстричь их лучше 30 сентября, чтобы наладить отношения как с близкими, так и в деловом коллективе.

В прежние времена стричь ногти старались в определенные дни недели, чтобы удача не отворачивалась и в жизни не происходили неприятности. Тем, кто заботится о своем здоровье и благополучии, стоит учитывать как советы астрологов, так и мудрые наставления наших предков.

Источник: dailyhoro.ru