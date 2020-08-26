KFC отказался от слогана «Пальчики оближешь» из-за COVID-19

"Думаю, мы все можем согласиться, что этот год был не похож ни на какой другой, и прямо сейчас наш лозунг кажется не совсем правильным", - считают в компании.

Наша курица просто "Пальчики оближешь"

* Дом самого любимого в мире жареного цыпленка "сознается, что слоган немного "не тот"... на сегодня

· Использование It'S Finger Lickin’ Good будет приостановлено в рекламе по всему миру с сегодняшнего дня

24 августа 2020 года - наш слоган It's Finger Lickin ' Good существует уже 64 года, что впечатляет для бренда в наши дни. Мы твердо верим, что есть одна простая причина, по которой он стал таким знаменитым: потому что это правда.

Наша курица просто "Пальчики оближешь". Будь то идеально приготовленная курица на косточке или секретный рецепт из 11 трав и специй, мы никогда не узнаем. Но идея о том, чтобы хоть немного потратить зря, - не шутка.

Думаю, мы все можем согласиться, что этот год был не похож ни на какой другой, и прямо сейчас наш лозунг кажется не совсем правильным.

Так что, по этой причине, мы будем нажимать паузу на использование его в нашей рекламе, на некоторое время.

Источник: global.kfc.com