Значение праздника Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Что обязательно нужно сделать мирянину в этот день?

Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы празднуется православными верующими ежегодно 28 августа. Этот день является очень значимым для всех мирян, с ним связано множество традиций, обычаев, запретов и примет. Чтобы люди не навредили себе и правильно провели данный праздник, служители церкви рассказали что нужно делать 28 августа, а от чего лучше отказаться.
Краткая история праздника Успение Пресвятой Богородицы
Праздник Успение имеет глубокие корни. Его начали отмечать еще в четвертом веке, по приказу императора Флавия Маврикия. Буквальный перевод слова «Успение» означает смерть, но это смерть легкая, как сон.
Древние предания гласят, что после смерти и Воскресения Иисуса его Мать оставалась в Иерусалиме до того времени, пока не начались преследования христиан. В ту пору ей пришлось уехать из города в Эфес, где она часто наведывалась к преподобному Лазарю и поднималась на гору Афон.
Накануне своей смерти женщина снова возвратилась в Иерусалим, место смерти своего Сына. Она часто приходила к его Гробу, любила посещать места, в которых он бывал при жизни. Однажды, перед Богоматерью предстал архангел Гавриил, который поведал ей о скорой смерти. Матерь Божья рассказала своим прислужницам о предстоящей смерти своей, и завещала им все свое имущество.
Матерь Божья также распорядилась, чтобы ее похоронили вместе с родителями в Садах Гефсимании. После ее смерти, многочисленные верующие приходили к ней, чтобы проститься. Прибыли на похороны и все апостолы. В час Успения Пришел Господь и протянул руки к Богородице, чтобы забрать ее душу.
Спустя три дня апостолы взяли тело Богоматери и отнесли его к месту погребения. Отсутствовал при этом лишь апостол Фома. Сильно огорчившись, что не успел попрощаться с Богоматерью, он пришел позже и вскрыл гроб, но не увидел там ничего, кроме плащаницы Богородицы, тело же ее Господь забрал на небеса.
Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы, а что нельзя
Обязательно нужно посетить 28 августа церковь и зажечь там свечу. Согласно давним традициям, в этот день приносили в храм срезанные колосья и семена, чтобы освятить из святой водой. На поле оставляли лишь один небольшой снопик, перевязывали его лентой и проговаривали:
Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай.
Праздник Успение, как правило, совпадает с окончанием жатвы. Поэтому люди веселятся, накрывают праздничный стол и приглашают к нему всех родных и знакомых.
После Успения, начинается пора свадеб. Поэтому, в этот праздник многие юноши отправляют сватов к будущей невесте. А незамужние девушки стараются показать себя с лучшей стороны, чтобы обзавестись женихом. Если ей это не удавалось, то до весны в девках ходить приходилось.
На Успение пресвятой Богородицы запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-то зла. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками, позволительно выпить лишь немного красного церковного вина. Запрещается в этот день ходить босыми ногами по росе. Поскольку она является символом слез Богородицы. Кто нарушит данный запрет, того дут неудачи и бедствия.
Не стоит стричься в этот день, а также не рекомендуется обуваться в старую и неудобную обувь. Если натереть мозоль на ноге в этот день, то этого человека ждет трудная и нелегкая жизнь в будущем. Если молодая девушка мечтает о замужестве, то утром на Успение ей не стоит ни с кем разговаривать.
Молодой, одинокой девушке, которая желает поскорее обзавестись женихом, утром на Успение запрещается разговаривать с кем-либо. Как и в любой другой великий церковный праздник, 28 августа запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
Запрещено пользоваться колюще-режущими предметами в этот день, хлеб следует ломать руками. Не рекомендуется в этот день разводить в доме огонь, чтобы не притягивать различные проблемы в свое жилище.
Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы
В старину, на Успение провожали лето, и встречали осень. Если 28 августа день хороший и погожий, то Бабьего лета не будет в этом году, или же оно будет прохладным.
Увидеть иней на Успение, осень рано наступит и морозы не заставят себя ждать. Радуга в небе 28 августа является признаком теплой осени. Обилие паутины указывает на холодную, но малоснежную зиму. Туман на Успение предвещает большой урожай грибов и потепление.
Тихая, безмятежная вода на реке в этот период говорит о том, что осенью не будет сильных ветров, а зимой метелей. Если до 28 августа молодая девушка не обзавелась женихом, то до весны в девках просидит. С этого дня позволительно собирать орехи и грибы, а также делать их запасы на зиму.
Источник: rsute.ru