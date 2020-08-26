Значение праздника Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года: Что обязательно нужно сделать мирянину в этот день?

Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы празднуется православными верующими ежегодно 28 августа

Великий церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы празднуется православными верующими ежегодно 28 августа. Этот день является очень значимым для всех мирян, с ним связано множество традиций, обычаев, запретов и примет. Чтобы люди не навредили себе и правильно провели данный праздник, служители церкви рассказали что нужно делать 28 августа, а от чего лучше отказаться.

Краткая история праздника Успение Пресвятой Богородицы

Праздник Успение имеет глубокие корни. Его начали отмечать еще в четвертом веке, по приказу императора Флавия Маврикия. Буквальный перевод слова «Успение» означает смерть, но это смерть легкая, как сон.

Древние предания гласят, что после смерти и Воскресения Иисуса его Мать оставалась в Иерусалиме до того времени, пока не начались преследования христиан. В ту пору ей пришлось уехать из города в Эфес, где она часто наведывалась к преподобному Лазарю и поднималась на гору Афон.

Накануне своей смерти женщина снова возвратилась в Иерусалим, место смерти своего Сына. Она часто приходила к его Гробу, любила посещать места, в которых он бывал при жизни. Однажды, перед Богоматерью предстал архангел Гавриил, который поведал ей о скорой смерти. Матерь Божья рассказала своим прислужницам о предстоящей смерти своей, и завещала им все свое имущество.

Матерь Божья также распорядилась, чтобы ее похоронили вместе с родителями в Садах Гефсимании. После ее смерти, многочисленные верующие приходили к ней, чтобы проститься. Прибыли на похороны и все апостолы. В час Успения Пришел Господь и протянул руки к Богородице, чтобы забрать ее душу.

Спустя три дня апостолы взяли тело Богоматери и отнесли его к месту погребения. Отсутствовал при этом лишь апостол Фома. Сильно огорчившись, что не успел попрощаться с Богоматерью, он пришел позже и вскрыл гроб, но не увидел там ничего, кроме плащаницы Богородицы, тело же ее Господь забрал на небеса.

Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы, а что нельзя

Обязательно нужно посетить 28 августа церковь и зажечь там свечу. Согласно давним традициям, в этот день приносили в храм срезанные колосья и семена, чтобы освятить из святой водой. На поле оставляли лишь один небольшой снопик, перевязывали его лентой и проговаривали:

Дай Бог, чтобы на следующий год был щедрый урожай.

Праздник Успение, как правило, совпадает с окончанием жатвы. Поэтому люди веселятся, накрывают праздничный стол и приглашают к нему всех родных и знакомых.

После Успения, начинается пора свадеб. Поэтому, в этот праздник многие юноши отправляют сватов к будущей невесте. А незамужние девушки стараются показать себя с лучшей стороны, чтобы обзавестись женихом. Если ей это не удавалось, то до весны в девках ходить приходилось.

На Успение пресвятой Богородицы запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-то зла. Не рекомендуется злоупотреблять спиртными напитками, позволительно выпить лишь немного красного церковного вина. Запрещается в этот день ходить босыми ногами по росе. Поскольку она является символом слез Богородицы. Кто нарушит данный запрет, того дут неудачи и бедствия.

Не стоит стричься в этот день, а также не рекомендуется обуваться в старую и неудобную обувь. Если натереть мозоль на ноге в этот день, то этого человека ждет трудная и нелегкая жизнь в будущем. Если молодая девушка мечтает о замужестве, то утром на Успение ей не стоит ни с кем разговаривать.

Молодой, одинокой девушке, которая желает поскорее обзавестись женихом, утром на Успение запрещается разговаривать с кем-либо. Как и в любой другой великий церковный праздник, 28 августа запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Запрещено пользоваться колюще-режущими предметами в этот день, хлеб следует ломать руками. Не рекомендуется в этот день разводить в доме огонь, чтобы не притягивать различные проблемы в свое жилище.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

В старину, на Успение провожали лето, и встречали осень. Если 28 августа день хороший и погожий, то Бабьего лета не будет в этом году, или же оно будет прохладным.

Увидеть иней на Успение, осень рано наступит и морозы не заставят себя ждать. Радуга в небе 28 августа является признаком теплой осени. Обилие паутины указывает на холодную, но малоснежную зиму. Туман на Успение предвещает большой урожай грибов и потепление.

Тихая, безмятежная вода на реке в этот период говорит о том, что осенью не будет сильных ветров, а зимой метелей. Если до 28 августа молодая девушка не обзавелась женихом, то до весны в девках просидит. С этого дня позволительно собирать орехи и грибы, а также делать их запасы на зиму.

Источник: rsute.ru