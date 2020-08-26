2 важных признака ослабленного иммунитета: Как укрепить иммунную систему без лекарств?

Если ощущение усталости давно стало «верным спутником» человека и практически никогда его не покидает, то речь идет об ослабленном иммунитете.

Существует несколько очевидных признаков ослабленного иммунитета, знать о которых полезно каждому

Существует несколько очевидных признаков ослабленного иммунитета, знать о которых полезно каждому. Заметив у себя подобные симптомы, человек поймет, что пора укреплять иммунную систему, которая защищает организм от многих болезней и ускоряет процесс выздоравливания, если избежать заражения не удалось.

Быстрая утомляемость и язвы во рту считаются признаками ослабленного иммунитета

Если ощущение усталости давно стало «верным спутником» человека и практически никогда его не покидает, то речь идет об ослабленном иммунитете.

В организме присутствует заболевание, с которым он борется, расходую энергию, хотя ее и так мало. Чтобы «победить» нужно обязательно укреплять иммунную систему.

Параллельно с хронической усталостью и общим недомоганием могут возникнуть язвы во рту.

Причина их происхождения может быть любой, от механического повреждения до ожога от выпитого еще горячим напитка. Но итог один: слизистые рта долго не заживают.

Чаще всего проблема кроется в сбое работы иммунной системы, что может произойти из-за пережитого сильного стресса, частых или хронических недугов, а также перенесенных травм, наличия новообразований, болезней печени и от паразитов в кишечнике.

Как укрепить иммунитет без лекарств

Обычно те, чей иммунитет ослаблен, болеют дольше, чем другие люди. Течение самого безобидного заболевания может оказаться тяжелым и легко перейти в хроническую форму.

Могут иметь место проблемы с пищеварением, потому что иммунитет напрямую зависит от состояния здоровья кишечника: чем больше в нем «полезных» бактерий, тем лучше.

Чтобы укрепить иммунитет, нужно первым делом изменить свой образ жизни в сторону здорового.

Самое время начать рационально и разнообразно питаться, заняться спортом, избавиться от вредных привычек, спать не менее 8 часов в день, много гулять на свежем воздухе, избегать стрессов, переохлаждения, прямых солнечных лучей и контролировать массу тела.

Не запускать болезни, своевременно обращаясь за помощью к врачам. Заменить черный чай и кофе напитками из лекарственных трав.

Проходить курс аптечных поливитаминов хотя бы 2 раза в год, весной и осенью. Обогатить свое ежедневное меню сезонными фруктами, овощами, зеленью и орехами.

Добавлять в еду специи, ведь каждая из них имеет свои, уникальные свойства, нормализующие работу всех органов и систем.

Источник: rsute.ru