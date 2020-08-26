26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Похороны

Веки задрожали: Умершая девочка воскресла на омывании тела перед похоронами

15:30 26.08.2020 Фото: Twitter.com
0

На место срочно прибыли медики, которые принялись оказывать девочке помощь. Однако через час её снова объявили мёртвой

Веки задрожали: Умершая девочка воскресла на омывании тела перед похоронами
Медики ничем не смогли помочь пациентке, её состояние стремительно ухудшалось

12-летнюю Сити Масфуфу Вардах из деревни под городом Проболинго, Индонезия, доставили в больницу с жалобами на боли и судороги. Она была очень слаба, и родители рассказали врачам, что у девочки сахарный диабет.
Медики ничем не смогли помочь пациентке, её состояние стремительно ухудшалось. Вскоре девочку объявили мёртвой, и убитая горем семья забрала её тело, чтобы подготовить к погребению. Однако произошло то, что просто потрясло родственников Сити. Когда покойницу стали омывать, её сердце снова забилось, веки затрепетали, а потом девочка приоткрыла глаза.

На место срочно прибыли медики, которые принялись оказывать девочке помощь. Однако через час её снова объявили мёртвой. По словам специалистов, "оживание мертвецов" — не настолько редкое явление и у него есть несколько причин. Например, встречается феномен под названием "синдром Лазаря". Это спонтанное возвращение нормального сердечного ритма после неудавшихся попыток реанимации.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какого родственникам испытать такое?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

От взрыва газа в жилом доме по ул. Кубинка пострадали 4 человека в Москве
16:16 26-08-2020
От взрыва газа в жилом доме по ул. Кубинка пострадали 4 человека в Москве
7 громких новинок в детективных сериалах 2020 года
16:06 26-08-2020
7 громких новинок в детективных сериалах 2020 года
Парковка на 3 тысячи рублей
16:05 26-08-2020
Парковка на 3 тысячи рублей
Отчипируют нас или нет, выяснили эксперты
16:00 26-08-2020
Отчипируют нас или нет, выяснили эксперты
Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы
16:00 26-08-2020
Вернуть пенсию в случае недоплаты можно. Обращайтесь вплоть до Госдумы
Кто-нибудь уже оформлял Э-ОСАГО? Я не могу!
15:59 26-08-2020
Кто-нибудь уже оформлял Э-ОСАГО? Я не могу!
10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!
15:59 26-08-2020
10 доступных продуктов могут уберечь вас от рака. Узнай, что нужно кушать уже сегодня!
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
15:56 26-08-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Лунный календарь стрижки ногтей в сентябре 2020 года поможет укрепить состояние ногтевой пластины и избавиться от ломкости
15:54 26-08-2020
Лунный календарь стрижки ногтей в сентябре 2020 года поможет укрепить состояние ногтевой пластины и избавиться от ломкости
БердскКак борются с COVID-19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД
15:54 26-08-2020
Как борются с COVID-19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД