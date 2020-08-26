Самые теплые и уютные тренды осени 2020. Будь самой красивой!

Время, когда мы могли удивлять окружающих своим безупречным загаром и носить минимум одежды, увы, подходит к концу. Скоро придется утепляться.

Обязательно обращайте внимание на качество и толщину трикотажа

Как утепляться стильно и со вкусом, рассказывает автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера, которая знает все о самых горячих трендах предстоящей осени.

Трикотажные жилеты

Лично я очень обрадовалась этой тенденции, ведь данный предмет гардероба незаменим как в многослойных стильных образах модниц, так и в спокойных сочетаниях для офисного гардероба. А поскольку трендовые изделия всегда представлены в большом количестве в магазинах разных ценовых категорий, нам с вами точно будет из чего выбрать. При покупке обращайте внимание на плотность трикотажа — чем она выше, тем лучше, чтобы в плечевой зоне создавался четкий силуэт. Свободные варианты с V-образным вырезом будут самыми актуальными и простыми для сочетаний.

В теплую осень жилетки можно носить без дополнительного нижнего слоя на голое тело, как футболку. Если вырезы для рук слишком большие, используйте топ. С приходом холодов утеплить образ помогут футболки, рубашки, интересные блузы или водолазки.

Жилетка будет отлично смотреться практически с любыми брюками и юбками. Если же вы уверенно сочетаете вещи, попробуйте надеть ее поверх летящего платья, добавьте грубые ботинки или сапоги — и стильный образ готов.

Бахрома

Этот тренд перекочевал из весенне-летних тенденций и уверенно занимает лидирующие позиции в текущем сезоне. На подиумах все мы видели большое количество платьев, юбок и даже верхней одежды с бахромой.

Лично я рекомендую впускать этот тренд в свой гардероб очень аккуратно. Один из самых безопасных вариантов — сумка с бахромой. Главное, чтобы она была длинная, а сам аксессуар — не очень большим. Такое изделие поможет добавить в образ динамику и движение, а также послужит отличным акцентом. Помните, что остальные элементы, такие как одежда, обувь и даже прическа, должны быть современными и продуманными. Иначе можно прослыть городской сумасшедшей.

Также бахрома стильно смотрится на куртках и рубашках (на спине, рукавах или груди) в качестве декоративного элемента.

Кожа и экокожа

Модные дизайнеры и в этом сезоне продолжают петь оду коже. Приближающейся осенью, как и прошлой, магазины предоставят нам возможность купить кожаные рубашки, платья, брюки и шорты на любой вкус. Пользуйтесь моментом, ведь подобные изделия — это не быстрый тренд, а отличное вложение в свой гардероб.

Особенно советую обратить внимание на кожаные рубашки. Их можно использовать как второй слой вместо куртки или привычного пиджака. Рукава могут быть длинными или короткими, но крой обязательно должен быть свободным, так вам будет легче создавать стильные многослойные образы.

Привычную кожаную юбку-карандаш вытеснила юбка-миди, а обтягивающие кожаные леггинсы давно заменили свободные брюки с высокой посадкой. Если вы решите присмотреть для себя платье из кожи, на мой взгляд, лучший вариант — платье-рубашка. Его можно использовать самостоятельно или опять же в качестве верхнего слоя вместо пиджака или плаща.

Для тех, кто хочет убить сразу двух «трендовых зайцев», самым лучшим выбором станет кожаный тренч. Главное, чтобы у него была актуальная длина миди и свободный силуэт.

Тренч

Тренч, который считается базовой одеждой, также является одним из основных официальных трендов предстоящей осени, так что пользуйтесь моментом и отправляйтесь на поиски подходящей вам модели, если, конечно, таковой еще нет в вашем гардеробе.

Отдавайте предпочтение плотной ткани и помните, что длина миди подходит практически к любому низу, в то время как длина выше колена — скорее вариант под брюки. И еще один нюанс: поскольку тренч — это верхняя одежда, у вас должна быть возможность надеть под низ свитер и даже свитшот, поэтому выбирайте свободные модели.

Трикотажное платье или сарафан-миди

Обязательно обращайте внимание на качество и толщину трикотажа. Тонкий, слишком тянущийся и «амебный» вряд ли сделает ваш образ стильным, зато абсолютно точно прибавит несколько килограммов, особенно если он светлых оттенков.

Для создания стильного образа подойдут лаконичные, плотные модели, немного расклешенные от бедер. Повысить градус модности можно с помощью разрезов. Кстати, они тоже были заявлены в трендах! Пикантно открытые участки тела в сочетании с плотным трикотажем точно помогут вам оказаться в центре внимания.

Бархат

Как и в прошлые сезоны, предстоящей осенью бархат триумфально возвращается в топ-тренды. Объяснять нашу тягу к этому материалу легко, ведь именно осенью и зимой нам нравятся плотные, уютные и даже немного нарядные фактуры.

Моя модная рекомендация — отправьтесь на поиски бархатного жакета. Но чтобы образ выглядел поистине благородным и королевским, опять же, смотрите на качество ткани. С бархатом это особенно важно. Выбирайте плотный материал без сильного блеска.

Перчатки

Перчатки — еще одна ультрамодная вещь предстоящей осени. Высокие кожаные или текстильные, короткие яркие — вариантов масса. Лично я обожаю полупрозрачные черные, они придают образу особенный шик. Главное — помнить, что данный аксессуар является дополнением к образу. Яркими моделями мы расставляем акценты, а базовыми — «усложняем» наш образ.

Источник: АиФ