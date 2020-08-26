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Кто заразится дважды коронавирусом, рассказал профессор Чуланов

08:45 26.08.2020 Фото: pixabay
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Случаи повторного заражения COVID-19 редки, но это возможно, если у переболевшего человека слабый иммунитет или недостаток антител, заявил главный инфекционист министерства.

Кто заразится дважды коронавирусом, рассказал профессор Чуланов
Коронавирус очень коварен

Повторное заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 возможно, нужно учитывать индивидуальные особенности иммунной системы человека. Об этом «Интерфаксу» сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«При ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека», — заявил он.

Чуланов отметил при этом, что случаи повторного заболевания COVID-19 очень редки.

В пресс-службе ведомства ранее отмечали, что повторное заражение коронавирусом может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека. Минздрав указывал, что стойкий продолжительный иммунитет, который защитит от заражения, смогут сформировать вакцины.

В середине апреля исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что у ученых пока недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос, может ли человек повторно заразиться COVID-19. Как сообщил позднее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, если человек полностью выздоровел, повторное заболевание ему не грозит.

Источник: Интерфакс

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