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КБУ отключает горячую воду: Это издевательство над людьми? Детей 1 сентября вести в школу

08:38 26.08.2020
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25 августа отключили воду, а включат 31 августа из-за восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», будет произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части Бердска.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Светлана:

КБУ отключает горячую воду- это что? издевательство над людьми? Детей 1 сентября вести в школу,а вы решили отключить воду! Вот это объявление висит у нас в подъезде! \"МУП « Комбинат Бытовых Услуг» Телефонограмма № 203 от 25.08.2020г. 25.08.20г с 15-00ч ориентировочно до 31.08.20г в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», будет произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части г.Бердска (в зоне котельной «Вега» и ТГК1). О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно. Технический директор И.А.Корниевская Диспетчер Е.Ф. Фирсова Тел.5-05-17\"

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