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"Глубоко оскорбительными" обвинения по делу Навального назвали в МИД

09:15 26.08.2020 Фото: Википедия
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Как заявили в министерстве, «российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

Глубоко оскорбительными обвинения по делу Навального назвали в МИД
Навальный лечится к берлинской клинике

МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.

«Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — заявили в ведомстве. В сообщении также сказано, что во время встречи Лавров обратил внимание Бигана «на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А. А. Навального».

Как заявили в министерстве, «российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для возбуждения дела по факту случившегося с Навальным пока нет повода.

20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику Charite в Берлине, на этом настаивали его родные.

Врачи немецкой клиники установили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В связи с этим политику назначили антидот атропин.

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От редакции

Есть чему оскорбляться?

Сибиряк, 26 августа 2020 09:35
Да кому он нужен?
Дай Бог ему здоровья!

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