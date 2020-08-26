"Глубоко оскорбительными" обвинения по делу Навального назвали в МИД

Как заявили в министерстве, «российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

Навальный лечится к берлинской клинике

МИД РФ после встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана опубликовал на своем сайте заявление о госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального, который, как заявляют немецкие врачи клиники Charite, был отравлен.

«Неизбежно возникает вопрос — кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет», — заявили в ведомстве. В сообщении также сказано, что во время встречи Лавров обратил внимание Бигана «на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении А. А. Навального».

Как заявили в министерстве, «российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для возбуждения дела по факту случившегося с Навальным пока нет повода.

20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. Спустя несколько дней Навального перевезли в клинику Charite в Берлине, на этом настаивали его родные.

Врачи немецкой клиники установили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В связи с этим политику назначили антидот атропин.