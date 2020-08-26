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Разрешил испытывать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса Минздрав

09:30 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.

Разрешил испытывать вакцину «Гам Ковид Вак» от коронавируса Минздрав
Коронавирус не отступает

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.

В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.
Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы.

Источник: minzdrav.gov.ru

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