Разрешил испытывать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса Минздрав

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.
Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы.
Источник: minzdrav.gov.ru