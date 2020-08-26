Разрешил испытывать вакцину «Гам-Ковид-Вак» от коронавируса Минздрав

В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.

Коронавирус не отступает Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» ее разработчику - Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев - граждан старше 18 лет. Продолжительность участия в исследовании для каждого добровольца – полгода со дня вакцинации.

Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы. Источник: minzdrav.gov.ru

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