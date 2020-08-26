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Испортили паспорта высланных российских журналистов власти Белоруссии

10:00 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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Паспорта, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными.

Испортили паспорта высланных российских журналистов власти Белоруссии
Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

Паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о запрете на пять лет въезжать в Белоруссию, считаются теперь в России недействительными, сообщили РИА Новости в МВД России.
"В соответствии с пунктом 6 постановления правительства РФ "Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Как отметили в МВД, поскольку вина владельца паспорта отсутствует, административную ответственность за это журналисты не понесут.

Ряд российских журналистов задержали после президентских выборов в Белоруссии. Некоторым после того, как их отпустили, запретили въезд в республику сроком на пять лет. В частности, речь идет о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня" Илье Питалеве. Соответствующий штамп поставили в его российский паспорт. Кроме того, из Белоруссии были высланы три журналиста "Дождя". Также запрещен въезд в страну журналисту Znak.com Никите Телиженко, сотруднику "Медузы" Максиму Солопову и другим.

Протесты в Белоруссии
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.
Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

Источник: РИА Новости

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Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А в Белоруссии все еще действительны штампы?

Эх, 26 августа 2020 10:07
Да наплевать на их штампы. Новые получат.

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