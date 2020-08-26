Mitsubishi перенаправил Nissan в дорожное ограждение на трассе в Бердске

ДТП без пострадавших произошло сегодня рано утром на федеральной трассе Р-256 у бердского посёлка Вега. — Оба автомобиля двигались в сторону Искитима, и у стеллы «Искитимский район» водитель Mitsubishi, перестраиваясь из одной полосы в другую, касательно задел Nissan, который в свою очередь врезался в дорожное ограждение, — рассказал о схеме произошедшего аварийный комиссар Евгений Ненашев. По его словам, «разбором полёта» занимаются сотрудники госавтоинспекции региона. — Признавать вину никто из участников аварии не спешит. ДТП обошлось без пострадавших, — добавил аварком.
ДТП без пострадавших произошло сегодня рано утром на федеральной трассе Р-256 у бердского посёлка Вега.
— Оба автомобиля двигались в сторону Искитима, и у стеллы «Искитимский район» водитель Mitsubishi, перестраиваясь из одной полосы в другую, касательно задел Nissan, который в свою очередь врезался в дорожное ограждение, — рассказал о схеме произошедшего аварийный комиссар Евгений Ненашев.
По его словам, «разбором полёта» занимаются сотрудники госавтоинспекции региона.
— Признавать вину никто из участников аварии не спешит. ДТП обошлось без пострадавших, — добавил аварком.