Mitsubishi перенаправил Nissan в дорожное ограждение на трассе в Бердске
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Mitsubishi перенаправил Nissan в дорожное ограждение на трассе в Бердске

9:56:048/26/2020
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ДТП без пострадавших произошло сегодня рано утром на федеральной трассе Р-256 у бердского посёлка Вега.

— Оба автомобиля двигались в сторону Искитима, и у стеллы «Искитимский район» водитель Mitsubishi, перестраиваясь из одной полосы в другую, касательно задел Nissan, который в свою очередь врезался в дорожное ограждение, — рассказал о схеме произошедшего аварийный комиссар Евгений Ненашев.

По его словам, «разбором полёта» занимаются сотрудники госавтоинспекции региона.

— Признавать вину никто из участников аварии не спешит. ДТП обошлось без пострадавших, — добавил аварком.

Источник: svidetel24.info

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