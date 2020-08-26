Бесплатное питание, линейки на улице, дистанционное обучение: Чего ждать от школы в 2020 году? Чек-лист

За каждым классом закрепят отдельный кабинет. То же самое касается и занятий в библиотеках, спортивных и актовых залах. На линейку 1 сентября родители могут прийти только в маске.

Учебный год традиционно стартует 1 сентября в 2020 году

За каждым классом закрепят отдельный кабинет. То же самое касается и занятий в библиотеках, спортивных и актовых залах. На линейку 1 сентября родители могут прийти только в маске.

Документ предписывает

Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по работе школ в новом учебном году. Линейки в День знаний должны пройти на открытом воздухе, но не для всех учеников одновременно, а для отдельных классов или параллелей. Родители смогут присутствовать, но только в медицинской маске. Все другие массовые мероприятия с участием детей в учебное время будут запрещены.



Как будет проходить образовательный процесс в школах Бердска в учебном году 2020-2021, ответ на этот вопрос ждали сотни родителей. 20 августа начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова приоткрыла завесу тайны. Стоит отметить, что озвученные решения - предварительные, поэтому Жанна Леонидовна попросила не паниковать родителей.

Ступенчатое расписание

- Первое, что мы сделали, это изучили нормативные документы. И уже сегодня работаем в активном режиме по составлению ступенчатого расписания работы школ с 1 сентября. Что мы имеем на сегодня, подчеркиваю, на сегодня: вся начальная школа будет учиться в очном режиме. Все дети, не только начальная школа, будут приходить к своему установленному времени, - рассказала Жанна Леонидовна.

Для каждых классов будет сформировано свое отдельное расписание, отдельный вход в школу с обязательной термометрией. В помещениях школ будут установлены рециркуляторы воздуха, которые будут работать в присутствии детей - в пищеблоках, рекреации, спортивные залы.

Каждый класс будет работать по своему расписанию: питание и перемены тоже будут прописаны по времени.

В этих особых условия нужно всем нам понимать, что самое главное - это здоровье детей. Для этого будет сделано все необходимое. Реализация образовательных программ, чтобы знания были крепкими и основательными. Но нужно понимать, что если сказали прийти на урок к 10.20 утра, то нужно соблюдать установленное расписание, соблюдать порядок входа в образовательную организацию. Руководители школ через классных руководителей ознакомят родителей с этими правилами, - уточнила Жанна Тузова.

5 вариантов обучения

Как отметила начальник УО и МП Бердска, было разработано около 5 вариантов того, как организовать учебный процесс. Но до сих пор продолжается поиск оптимальных решений.



- Начальная школа вся в очном режиме без использования дистанционных образовательных технологий. Ребята с 5 по 11 класс - большая часть учреждений будут работать в очном режиме. На сегодняшний день есть проблемные вопросы, которые пока не позволяют нам сказать тоже самое - это школы №1 и №8. Но это ситуация сегодняшнего дня. Помимо того, что развести детей на переменах, закрепить за ними учебные классы, провести термометрию, обработку классов, нам еще надо, чтобы дети не были вместе и не скапливались в пищеблоке. Наличие кабинетов и рассадка пока не позволяет в школе №8 сделать все классы в очном режиме. Но руководитель школы работает с коллективом, и у нас есть текущая неделя, чтобы это отработать, - сообщила Жанна Тузова.

Стоит отметить, что если даже и будет внедрена дистанционка, она будет не такой, как в учебном году 2019-2020 годов. Она будет предполагать лишь отработку материала, а весь новый материал будет однозначно даваться школьникам в очном режиме по всем предметам.

Каждому классу — кабинет

За каждым классом будет закреплен один учебный кабинет. В этом кабинете будут проходить все уроки, кроме информатики, химии, физики и физкультуры. То есть все специальные уроки, которые требуют оснащения, будут проходить в своих кабинетах.

- Мы будем использовать несколько входов. Несколько бесконтактных термометров. Ступенчатое расписание позволит нам уйти от скопления детей. Мы понимаем, что что-то придется корректировать на практике, но мы к этому готовы, - заверила Жанна Тузова.

При этом школы будут работать в 2 смены. Только одна школы - новая в микрорайоне Южном, будет работать в 1 смену.

Самое главное, что дети будут приходить в школу, очно учиться, получать крепкие знания у учителя. Это временное действие, прошу потерпеть. Ступенчатое расписание составлено таким образом, что дети будут приходить к 8.00. Будут соблюдены все режимные моменты, но и вторая смена будет заканчиваться в 19.00-19.30. Но это предварительная информация. Ситуация сегодняшнего дня может измениться. Родители должны понимать, что мы стараемся все отработать, не нарушая требования Роспотребнадзора, - заявила Жанна Тузова.

Основные изменения

В Новосибирской области, и, в частности, в Бердске учебный год начнется с 1 сентября. Однако эпидемия внесла изменения в организацию учебного процесса и работу учебных заведений. Далее приведены основные изменения, с которыми столкнутся ученики и их родители в новом учебном году-2020.

1. С сентября на входе в школу детей будут встречать дозаторы с антисептиком и бесконтактное измерение температуры.

2. Теперь для каждого класса будет сформировано собственное расписание начала уроков и перемен.

3. Каждый класс также получит собственный кабинет для проведения занятий.

4. Уроки у детей предложено начинать в разное время, чтобы не скапливались толпы у входа.

5. Дезинфекция классных кабинетов во время перемен, воздушной среды, а также обеденных приборов и посуды.

6. Постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах, так же наличие одноразовой посуды в местах приема пищи и воды.

7. Кроме того, по очереди дети будут выходить и на перемены.



Факт. Данные изменения также коснутся порядка проведения экзаменов и итоговой аттестации. Вместе с этим, в помещениях, где будет проходить экзамен должны быть установлены очистители воздуха, а присутствующий персонал обяжут носить средства индивидуальной защиты.

8. Если у школьника появились признаки ОРВИ, он должен быть немедленно изолирован.9. Праздников и соревнований, которые предполагают массовое скопление людей, в учебном году 2020-2021 не будет.10. Проведение уроков по гигиеническому воспитанию школьников и проведение спортивных занятий на открытом воздухе, при благоприятных погодных условиях.

Бесплатное питание

С 1 сентября детей с 1 по 4 класс будут кормить во всех школах города бесплатно. Стоимость питания на одного учащегося составит 65 рублей в день.

Если ребёнок учится в первую смену, ему приготовят завтрак, если во вторую — обед, это установлено СанПиНом, который утвердили к этому закону. Там же можно прочесть, какие блюда могут предложить ребёнку. В завтрак должны входить хлеб, напиток и горячее блюдо, например, отварная кукуруза и омлет или мясные биточки с макаронами.

Еду для учеников с 1 по 4 класс будут оплачивать за счёт бюджетов разного уровня. Субсидии на питание детей уже выделили всем регионам, сообщили в Минпросвещения 20 августа.



Но начать бесплатно кормить детей горячим смогут только в тех школах, в которых есть нужная инфраструктура, в первую очередь, пищеблок. В 58 регионах страны готовы обеспечить питание младшеклассников все школы, а в остальных регионах — 75 процентов школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента. Оснастить всем необходимым для горячего питания детей оставшиеся школы должны до 1 сентября 2023 года.