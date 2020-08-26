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Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5-этажки в Микрорайоне Бердска

12:00 26.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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КБУ меняет около 60 метров теплосети у дома №94 на ул. Боровой к отопительному сезону. Несмотря на ограждения, дети залезают в котлованы с риском для здоровья. Смотрите видео и фото.

Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
Качели и котлован в опасном соседстве у дома №94 на ул. Боровой

На детской площадке у дома №94 на ул. Боровой в Бердске 25 августа появились две огромные ямы. На глубине нескольких метров видны трубы — проложены коммуникации.

Муниципальный Комбинат бутовых услуг, который ведет раскопки, огородил ямы сигнальными лентами и деревянным забором, установили ночное освещение. Но это не останавливает детей. Они с очевидным удовольствием лазают по земельным кучам и спускаются в ямы, рискуя сломать позвоночник.

Но обеспокоенным здоровьем детей местным жителям придется потерпеть некоторые неудобства ради комфорта зимой. И объяснить своим чадам об опасности. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, у дома №94 на Боровой меняют трубы отопления.

- Происходит замена тепловой сети — порядка 50-60 метров. Это в рамках капитального ремонта. Это плановые работы при подготовке к отопительному сезону, - прокомментировал Алексеенко 26 августа.

Сроки окончания ремонта пока неизвестны. Но в КБУ заявили, что постараются максимально оперативно. Восстановят благоустройство во дворе 5-этажки, насколько это возможно, сразу после ремонта.

Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
Двор перекопали в двух местах

Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
Детскую площадку на время ремонта труб завалили грунтом
Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
Рискуют сломать позвоночник: Перекопали огромными ямами детскую площадку во дворе 5 этажки в Микрорайоне Бердска
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