Хватал сзади за шею: Поймали насильника из парка "Березовая роща" в Новосибирске

Задержан мужчина, совершавший нападения на женщин в Дзержинском районе Новосибирска

Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством) по факту нападения на женщину в ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска.

В результате грамотно спланированных и тактически верно проведенных следственных и оперативных мероприятий следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летний местный житель.

По версии следствия, 8 августа 2020 года около 3 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе Новосибирска встретил ранее ему незнакомую 32-летнюю женщину. Мужчина подошел к потерпевшей со спины, схватил за шею, начал сдавливать, отчего последняя потеряла сознание, после чего нападавший совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении злоумышленником еще одного нападения на женщину на территории Дзержинского района Новосибирска. Следователи проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Если в отношении Вас совершено преступление указанным гражданином, просьба обратиться в следственный отдел по Дзержинскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, д. 10, либо позвонить по телефону: (8-383)-208-23-46, либо дежурному по следственному управлению по телефону: (8-383) 203-57-39.

Источник: nsk.sledcom.ru