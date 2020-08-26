26.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Новосибирская ТЭЦ снова «заминирована». Дурные шутки продолжились

11:37 26.08.2020 Фото: commons.wikimedia.org/ СГКонст
0

По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Новосибирская ТЭЦ снова «заминирована». Дурные шутки продолжились
Новосибирская ТЭЦ-3 — предприятие энергетики Новосибирска, входит в структуру холдинга "Сибирская генерирующая компания"

Ситуацию взял на контроль губернатор региона Андрей Травников.
Новосибирская ТЭЦ-3 получила сообщение о минировании второй день подряд. По данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что утром в среду из-за сообщения о минировании были эвакуированы сотрудники новосибирской ТЭЦ-3. Во вторник утром в компании также сообщили об эвакуации нескольких ТЭЦ города после поступления сообщений о "минировании". на прошлой неделе, как сообщала пресс-служба регионального правительства, также поступали сообщения о "минировании" в зданиях судов, банков и других социальных учреждений. Взрывных устройств на объектах обнаружено не было.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса региона, поступивших на электронную почту организаций 26 августа 2020 года. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится на контроле губернатора региона Андрея Травникова. По итогам проверок сообщений о минировании объектов топливно-энергетического комплекса 25 августа 2020 года, информация не подтвердилась.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе СГК, правоохранительные органы обследуют территорию станции. "На штатную работу ТЭЦ это не влияет. Поводов для беспокойства нет", - сказала собеседница агентства.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы следите за этой историей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Студентам-"платникам" стало проще учиться в российских вузах​!
13:24 26-08-2020
Студентам-
Отобрал желанный LEXUS за долг по кредиту банк и приставы
13:15 26-08-2020
Отобрал желанный LEXUS за долг по кредиту банк и приставы
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:10 26-08-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
БердскЛучшее предложение от производителя в Бердске
13:08 26-08-2020
Лучшее предложение от производителя в Бердске
До сих пор ищет причину схода мощного грязевого селя на отвале АО "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе 8 научных центров России
13:05 26-08-2020
До сих пор ищет причину схода мощного грязевого селя на отвале АО
Бердск"49 дней сидел в очередях горбольницы зараженный": Об ужасах лечения COVID-19 семьи с 1,5-годовалой малышки из Бердска. История из первых уст
12:59 26-08-2020
Самые бессердечные знаки Зодиака: из всего лишь 3. Они расчетливы и и имеют ледяное сердце
12:47 26-08-2020
Самые бессердечные знаки Зодиака: из всего лишь 3. Они расчетливы и и имеют ледяное сердце
БердскБесплатное питание, линейки на улице, дистанционное обучение: Чего ждать от школы в 2020 году? Чек-лист
12:45 26-08-2020
Бесплатное питание, линейки на улице, дистанционное обучение: Чего ждать от школы в 2020 году? Чек-лист
Женщины этих 3 знаков зодиака самые неприступные: они холодны и динамят всех мужчин. Ты в тройке?
12:41 26-08-2020
Женщины этих 3 знаков зодиака самые неприступные: они холодны и динамят всех мужчин. Ты в тройке?
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 52
12:40 26-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска