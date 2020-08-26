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С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска, пообещал Владимир Захаров

11:33 26.08.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вице-мэр города извинился перед бердчанами, но попросил понять - отключение воды необходимо, ради безаварийной зимы. Воду дадут раньше намеченной даты.

С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска, пообещал Владимир Захаров
Вице-мэр Владимир Захаров пообещал включить воду раньше срока

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров извинился за отключение горячей воды в центре города перед жителями города. Сегодня, 26 августа, он рассказал СМИ, что под отключение попал 391 многоквартирный дом. А это большая часть жилого фонда Бердска.

- Потребовалась замена компенсатора на магистральном трубопроводе. Приносим свои извинения. Просим войти в положения. Для нас сейчас главное - подготовить город к зиме, - обратился к бердчанам Захаров.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», горячую воду отключат 26 августа у потребителей центральной части города - в зоне котельной «Вега» и ТГК-1. Планировалось, что она вернется в дома 31 августа. как раз перед 1 сентября.

Многие родители Бердска возмущены - отключение воды перед началом учебного года, это издевательство? Однако Владимир Николаевич отметил, что, безусловно, неделя перед началом учебного года не самое «удачное» время для отключения ГВС. Однако такие отключения всегда воспринимаются горожанами остро.

- Работы планируем завершить 30 августа. Еще раз приносим свои извинения, резюмировал вице-мэр Бердска.

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От редакции

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Аноним, 26 августа 2020 11:46
Сейчас нужно что то там срочно менять, хотя поменять можно было, когда жара стояла, а не перед учебным годом и когда люди занимаются заготовка и и уборкой дачных участков! Потом, как всегда, ещё раз отключат-надо будет обратно с "Веги" на ТГК-1 переключаться. И это каждый год такой бардак и конца края нет! Кстати, Захаров не озвучил, когда в этом году планируют отопление в городе давать или опять зубами стучать будем весь сентябрь? И как всегда будут оглядываться на Травникова и Новосибирск?
Аноним, 26 августа 2020 12:04
"С чистыми шеями пойдут на линейку 1 сентября школьники Бердска, пообещал Владимир Захаров"

Плакали шеи жителей Бердска, я ему ещё со времён КБУ ни верю.

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