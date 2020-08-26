4 знака зодиака наконец-то найдут свою любовь в сентябре 2020. Может, это тебе повезет больше других?

Начало осени — не время грустить по уходящему теплу, если скоро есть шанс согреть свое сердце горячей любовью. Некоторым знакам зодиака в сентябре повезет больше других.

Астрологи предсказали удачу в любви людям, рожденным под определенными созвездями

Львы

Львы — огненный знак, поэтому по праву пользуется славой одного из наиболее привлекательных. А в сентябре Львам может повезти встретить сразу двух важных для будущего людей. Первый может оказать покровительство и способствовать продвижению по службе, а второй — стать их судьбой. Следует внимательнее относиться даже к случайным знакомствам, ведь они могут вылиться в долгую и романтическую историю.

Близнецы

Близнецы — очень открытые и общительные, поэтому недостатка в друзьях, приятелях и новых встречах у них нет. Но в сентябре им стоит на время сосредоточить свое внимание на окружении — звезды предсказывают им необычного человека поблизости. Помимо любовной составляющей, это сможет изменить к лучшему характер и привычки Близнецов, научить ответственности, направить безудержную энергию в правильное русло.

Весы

Представители стихии воздуха, Весы полностью оправдывают свое название. Они вечно сомневаются и не уверены, а действительно ли это «тот самый» человек. Но в сентябре стоит поверить в силу Вселенной и отправиться на свидание — существует большая вероятность, что это настоящая любовь. Также Весам стоит на время забыть о склонности раздумывать и анализировать отношения, просто доверившись первому впечатлению.

Скорпионы

Для Скорпионов этот период будет благоприятным во всех отношениях. Помимо успехов в работе стоит уделить внимание и любовной сфере — чаще знакомиться. Даже если это не приведет к отношениям, то полезные контакты никогда не помешают. Причем у Скорпионов велика вероятность встретиться с по-настоящему родственной душой, которая может остаться с ними до конца жизни.

Источник: 5-tv