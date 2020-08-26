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+47 новых заболевших COVID-19 за сутки на 26 августа в Новосибирской области

12:36 26.08.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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В Новосибирской области провели 400 270 тестов на коронавирус.

+47 новых заболевших COVID 19 за сутки на 26 августа в Новосибирской области
400 тысяч тестов на коронавирус сделали в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 26 августа в регионе зафиксировано 11 141 случай заражения коронавирусом (+47 за последние сутки), в том числе инфицировано 670 детей. 9 844 пациента выздоровели (+50 за сутки).

Скончались еще два пациента: женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек.

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 13 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 972.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 451 пациент.

Всего в Новосибирской области провели 400 270 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 402 жителя региона, для 35 555 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 148 обращений, госпитализированы 22 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

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