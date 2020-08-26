Часто женятся и разводятся некоторые знаки Зодиака. Их всего 4. С ними как на пороховой бочке

Эти знаки Зодиака не могут обещать любовь на всю жизнь, а брак с ними никогда не может быть стабильным и крепким

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым очень трудно вести семейную жизнь. Они часто разводятся, долго бывают одинокими или же заключают брак по несколько раз.

Эти знаки Зодиака не могут обещать любовь на всю жизнь, а брак с ними никогда не может быть стабильным и крепким. Они часто разводятся. Могут быть, как долго одинокими, не спеша в ЗАГС, а могут жениться по несколько раз — и всегда не слишком успешно.

Кто же эти неугомонные знаки Зодиака, с которыми создавать семью — очень неблагодарное занятие?

Знаки Зодиака, которые часто разводятся и женятся несколько раз

№1 Овен

Не важно, кто второй партнер в браке, но если один из них Овен, то именно он будет монархом в семье. Эти знаки Зодиака ведут себя, как доминанты, а порой даже, как тираны. Есть только их единственно правильное мнение. И на компромиссы идти они не умеют.

Овны не станут прислушиваться к точке зрения партнера, не прощают ошибок и часто развивают скандал почти что на пустом месте. Придираются и не позволяют партнеру даже толику свободы.

Все это приводит к ссорам и тому, что партнер однажды не выдержит и подаст на развод.

№2 Стрелец

Стрельцы крайне свободолюбивы. Брак для них — это клетка или тюрьма. Они, конечно, влюбчивы, легко сходятся с людьми и на романтичном порыве женятся. Но вся сказка быстро заканчивается, как только Стрелец поймет, какая это ответственность — семья.

Поэтому эти знаки Зодиака часто заключают повторные браки. Они верят в любовь, но между любовью и свободой всегда выберут свободу. Но надежды не теряют на встречу идеального партнера, так как они очень оптимистичны.

№3 Водолей

Водолеи — еще одни очень свободолюбивые знаки Зодиака. К тому же, они еще и немного не от мира сего. Немного странные, себе на уме, вечно витают в одним им известных облаках. Партнер может начать чувствовать даже отчужденность со стороны Водолея.

Все это вызывает недовольство и притязания со стороны супруга, если он все же умудрится затащить Водолея в ЗАГС. Но если представители знака не будут получать в браке нужную свободу, которая им необходима, как воздух, то отношения закончатся довольно быстро. И второй раз заключать брак Водолей уже спешить не будет. Может вообще больше никогда не жениться.

№4 Козерог

Козероги в отношениях кажутся довольно холодными. Эти знаки Зодиака не привыкли проявлять эмоции. А потому партнер будет страдать от недостатка внимания. К тому же, они очень не любят тратить деньги на то, что не считают важным. Это в какой-то степени можно назвать даже скупостью.

Обычно ссоры начинаются как раз на почве денег. Козероги стараются заработать как можно больше, а потратить как можно меньше. Но денежный конфликт очень серьезен и часто становится причиной развода.

Источник: https://astro.clutch.ua/