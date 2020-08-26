"49 дней сидел в очередях горбольницы зараженный": Об ужасах лечения COVID-19 семьи с 1,5-годовалой малышки из Бердска. История из первых уст

Чтобы сделать тест на коронавирус, ему пришлось пройти «семь кругов ада». Бердчанин рассказывает о том, как его семье пришлось самостоятельно вылечиться от коронавируса. Фельдшер вырвала запись из его медкарты и выбросила в урну.

Все пациенты с ковидом должны находиться на самоизоляции

О своих злоключениях во время болезни коронавирусом рассказал Алексей Литвинов из Бердска.

Алексей предполагает, что заразился коронавирусом 4 июня, когда был в командировке в Кемерово. Уже дома на следующий день, первый день отпуска, бердчанин почувствовал себя плохо. Пропало обоняние, вкус, поднялась высокая температура. Все признаки ковида. Вызвал «скорую».

-Мы были на даче. Я подготовился, собрал вещи, предполагал, что госпитализируют, изолируют как-то от общества. Приехала девушка-фельдшер без средств защиты: ни халата, ни щитка, ни перчаток. Пришла в обычных для «скорой» штанишках и рубашке, в маске. Послушала, попросила ложку, посветила 11 айфоном горло. На маленьком листочке взяла с меня расписку о том, чтобы я находился на самоизоляции. Сказала, чтобы в понедельник вызвал врача. Порекомендовала какие-нибудь противовирусные препараты. Послушала — проблем в легких не услышала. Все хорошо. Уехала, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей Литвинов 24 августа.

В понедельник симптомы коронавируса уже появились у супруги Алексея и их 1,5-годовалой дочери. Вызвали врача для себя и для малышки. Взрослый врач пришел в 18.00, детский в 19.00. Пациентов осмотрели. Супруге Алексея доктор поставила диагноз «затянувшееся ОРВИ». Порекомендовала продолжать принимать лекарства, которые они купили. Спросили про тесты, сказала, что нет показаний. Не назначила ни анализы, ни рентген, ни флюорографию. Пейте противовирусные и все, отметил Алексей.

Детский врач, пожилая женщина, пришла без халата, без бахил, без перчаток. Только маска на ней была. Босиком прошла в комнату. Осмотрела малышку. Послушала через футболку.

-Посмотрела на ребенка и сказала: «Это у вас, наверное, зубы». Ни одной бумажки нам не выписав, покинула нас. И на этом все. Больше за весь период заболевания ребенком никто не интересовался. До тех пор, пока я не начал везде обращаться.

Через несколько дней Алексей повторно вызвал врача. Фельдшер пришла только к нему. Осмотрела его. Бердчанин стал наставать на том, чтобы у них взяли тесты на ковид.

-Фельдшер, не стесняясь, не боясь, сказала, что у них квота 65+. Только у них берется тест. Тесты могут брать у медработников и граждан, которые на 100% были в контакте с ковидными больными. У остальных граждан рекомендовано ставить диагноз «ОРВИ», тесты не брать.

Фельдшер осмотрела и супругу Алексея. Литвинов стал настаивать на том, чтобы им назначили какие-нибудь анализы. Ведь у них кашель и удушье — нужно что-то делать. На шестой день болезни были наконец выписаны антибиотики, Алексею дали направление на рентген, его супруге - на флюорографию. Собственным ходом, по очереди, побывали в поликлинике.

У бердчанина заканчивался больничный и ему предстоял очередной осмотр у врача. Он позвонил в регистратуру поликлиники и спросил, нужно ли ему идти к врачу или он сам придет к нему. Состояние не улучшилось, все так же плохо. Ответили, что он должен явиться в поликлинику в определенное время, в определенные кабинеты. Пришел. Полчаса просидел в очереди. Фельдшер продлила больничный.

-Уезжаю домой, сижу дома, как положено. И так это продолжалось три раза. Мне выдали в итоге три больничных листа за 49 дней. Все это время я ходил в больницу. Я спросил у заведующей терапевтическими участками, нормальная ли ситуация, что я с подозрением на ковид сижу в очередях. Больница битком забита народом. Ответила, что все хорошо. Начал звонить в минздрав, Роспотребнадзор, департамент здравоохранения по всем горячим линиям. Там особо никто на устные мольбы о помощи не реагировал. Рекомендуют позвонить в минздрав. Минздрав рекомендует позвонить в Роспотребнадзор. Перекидывание туда, сюда. В итоге решил позвонить главврачу бердской горбольницы Дробинской. Разговаривать со мной она не стала по причине большой занятости. Посоветовали написать письменное обращение. Нам плохо, мы болеем, какое письменное обращение. Помощь нужна немедленно. Снова позвонил в минздрав. После чего позвонила ее заместитель, выслушала все мои негодования и недовольства. Через 10 дней я добился того, чтобы у меня взяли мазок на коронавирус. Ждал врача четверо суток. Приехала ковид-бригада, взяла у меня мазок. Было это 15 июня, а результат я узнал 3 июля на приеме у фельдшера. Результат положительный. Фельдшер сказала, чтобы я ехал срочно домой, ко мне приедет ковид-бригада делать очередной забор анализов. Я говорю, что так не пойдет. Делайте забор сейчас, сколько я могу ждать. И так ждал с 15 июня. Она при мне вырвала последний лист моей медкарты, скомкала его и выбросила в мусорку. Написала другое — появился ковид. Прилепила. Сказала, что это ее карта, что хочет, то и делает. Я говорю, что хорошо, отдавайте все мои документы, я с вами разговаривать больше не буду, пойду к заведующему поликлиникой жаловаться. А она мне: «Жалуйтесь хоть Путину, мне все равно, делайте, что хотите». Я забрал документы, отправился к заведующей терапевтическими участками. Она меня выслушала, мол, давайте домой, к вам приедут. Я говорю: давайте сейчас возьмете тест и я поеду. После всех перепалок договорились. Приехал в детскую поликлинику. У меня взяли мазок и я поехал домой.

Третий мазок, также в стационаре, Алексей сдал 9 июля. Стал ждать. Результат второго мазка пришел 21 июля, третьего — 24 июля. За весь этот период Алексею не выдали уведомление о самоизоляции. Предлагали подписать задним числом. Бердчанин не стал этого делать.

У супруги Алексея тест на коронавирус взяли на 41 день ее болезни. До сих пор нет результата. Ребенка никто больше не осматривал. Информацию о том, что у не отец переболел ковидом, в детскую поликлинику никто не передал. Сам Алексей попал на учет ковидных пациентов только через месяц с начала заболевания.

Лида, дочь Литвиновых, болезнь перенесла неплохо. Когда пришло время делать малышке прививку, мама позвонила в поликлинику и спросила, можно ли ее ставить, если ребенок переболел ковидом. Там только заойкали и все. И больше никто ею не интересовался.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в минздрав Новосибирской области с вопросами, почему так произошло в семье Литвиновых.