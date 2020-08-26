На высоком уровне провести игры Чемпионата мира по волейболу 2022 года пообещал губернатор Андрей Травников

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе Координационного совета по подготовке и проведению в России Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года. Первое заседание совета прошло 25 августа под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в режиме видеоконференции.
Губернатор Андрей Травников представил участникам заседания информацию о подготовке к проведению в г. Новосибирске игр Чемпионата мира, строительстве Регионального центра волейбола «Локомотив». «Готовимся к Чемпионату серьезно – создан оргкомитет, утвержден областной план мероприятий по подготовке и проведению соревнований. Новосибирские матчи Чемпионата будут проходить в Региональном центре волейбола. Сейчас мы завершаем его строительство. Здание центра состоит из двух блоков – большой блок с ареной для основных игр, малый блок с ареной для тренировок. В большом блоке будет размещаться более пяти тысяч зрителей. Акт готовности мы подписываем 3 сентября, таким образом, основной объект мы завершаем в этом году. В целом подготовка идет достаточно активно, надеемся в 2022 году на высоком уровне встретить гостей и провести Чемпионат мира по волейболу», – отметил глава региона.
Возведение Регионального центра волейбола в Новосибирске подходит к завершению – общая строительная готовность объекта превышает 90%. Также заканчиваются работы по благоустройству береговой линии озера «Надежда», вокруг прилегающей к Региональному центру волейбола. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области