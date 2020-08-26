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На высоком уровне провести игры Чемпионата мира по волейболу 2022 года пообещал губернатор Андрей Травников

12:30 26.08.2020 Фото: pixabay.com
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Новосибирские матчи Чемпионата пройдут в Региональном центре волейбола. Сейчас завершается его строительство. Здание центра состоит из двух блоков.

На высоком уровне провести игры Чемпионата мира по волейболу 2022 года пообещал губернатор Андрей Травников
Новосибирская область на высоком уровне проведёт игры Чемпионата мира по волейболу 2022 года

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе Координационного совета по подготовке и проведению в России Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года. Первое заседание совета прошло 25 августа под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в режиме видеоконференции.

Губернатор Андрей Травников представил участникам заседания информацию о подготовке к проведению в г. Новосибирске игр Чемпионата мира, строительстве Регионального центра волейбола «Локомотив». «Готовимся к Чемпионату серьезно – создан оргкомитет, утвержден областной план мероприятий по подготовке и проведению соревнований. Новосибирские матчи Чемпионата будут проходить в Региональном центре волейбола. Сейчас мы завершаем его строительство. Здание центра состоит из двух блоков – большой блок с ареной для основных игр, малый блок с ареной для тренировок. В большом блоке будет размещаться более пяти тысяч зрителей. Акт готовности мы подписываем 3 сентября, таким образом, основной объект мы завершаем в этом году. В целом подготовка идет достаточно активно, надеемся в 2022 году на высоком уровне встретить гостей и провести Чемпионат мира по волейболу», – отметил глава региона.

Возведение Регионального центра волейбола в Новосибирске подходит к завершению – общая строительная готовность объекта превышает 90%. Также заканчиваются работы по благоустройству береговой линии озера «Надежда», вокруг прилегающей к Региональному центру волейбола. Строительство ведется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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