Женщины этих 3 знаков зодиака самые неприступные: они холодны и динамят всех мужчин. Ты в тройке?

Чтобы завоевать их сердце понадобится целая артиллерия из роз и долги годы ухаживаний. Да и то не факт, что неприступная королева снизойдет к простому смертному.

Водолеи — свободолюбивые знаки Зодиака. Эти дамы не будут размениваться на романы и даже на серьезные отношения

Неприступные королевы: самые недоступные женщины по знаку Зодиака

Эти знаки Зодиака среди женщин неприступны и холодны, а завоевать их сердце очень сложно. Переборчивые и холодные, которые «динамят» всех ухажеров.

Некоторые знаки Зодиака среди женщин проявляют чрезмерную холодность к мужскому полу. Чтобы завоевать их сердце понадобится целая артиллерия из роз и долги годы ухаживаний. Да и то не факт, что неприступная королева снизойдет к простому смертному.



Это самые неприступные знаки Зодиака, которые не допускают случайных связей в своей жизни.

Самые недоступные знаки Зодиака среди женщин

Место №3: Водолей

Водолеи — свободолюбивые знаки Зодиака. Эти дамы не будут размениваться на романы и даже на серьезные отношения. Они очень ценят свою свободу и совсем не горят желанием ее лишаться. А потому «динамить» эта барышня будет всех подряд.

Заинтересовать женщину-Водолея очень сложно. Она интеллектуалка с творческим мышлением. Ей может быть интересно только с таким же неординарным человеком, как она сама. Заурядные личности ей безразличны, как опавшая листва на асфальте — можно попинать ногами, но уж точно не забрать в дом.

Водолей может заводить короткие романы, хотя без особого рвения. А вот на длительные отношения она не спешит соглашаться. Обычно «отшивает» довольно жестко и бесповоротно.

Место №2: Козерог

Козероги — противоположность Водолеям. Эти знаки Зодиака нацелены только на длительные и серьезные отношения, а потому давать шанс покорить себя будут только тем мужчинам, которые прошли тщательную проверку «на вшивость» и получили статус «благоприятен для брака».

Мимолетные романы и короткие влюбленности не для них. Козероги смотрят далеко вперед и нацелены только на семью. Именно они чаще всего хранят невинность до брака. И не потому, что они старых взглядов, а потому, что несерьезные связи они просто не приемлют.

Место №1: Рыбы

Да-да, романтичные Рыбки — самые неприступные знаки Зодиака. Казалось бы, эту сказочную принцессу, витающую в облаках должно быть легко завоевать, наобещав воздушные замки и звезды к ногам. Но на самом деле, обратить ее внимание на себя не так уж просто. Она просто не замечает других людей, погруженная в свой собственный сказочный мир.

К тому же эти знаки Зодиака любят поиграть в любовь. Если уж они замечают интересного мужчину, то могут и на свидание сходить, и ручку дать поцеловать, и томно вздыхать. Но на этом все заканчивается. Они дразнят — и уходят.

Покорить ее сердце сможет только самый напористый и романтичный мужчина, готовый добиваться ее благосклонности не один год и прилагая к этому титанические усилия и красивые жесты.