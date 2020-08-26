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Самые бессердечные знаки Зодиака: из всего лишь 3. Они расчетливы и и имеют ледяное сердце

12:47 26.08.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в жилетку не поплачешься. Да и помощи просить у них не стоит. И дорогу лучше не переходить.

Самые бессердечные знаки Зодиака: из всего лишь 3. Они расчетливы и и имеют ледяное сердце
Они — самые хладнокровные, расчетливые и бесчувственные. У них такое ледяное сердце, что даже Снежная Королева обзавидуется

Каждый их поступок — это трезвый расчет без толики чувств и душевности. Эти знаки Зодиака — обладатели ледяного сердца. Трое самые хладнокровных и расчетливых.
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в жилетку не поплачешься. Да и помощи просить у них не стоит. И дорогу лучше не переходить.

Они — самые хладнокровные, расчетливые и бесчувственные. У них такое ледяное сердце, что даже Снежная Королева обзавидуется. И таких во всем зодиакальном круге только трое.

Кто же эти бессердечные знаки Зодиака?

Телец
Чего бы не касались проблемы, Тельцы всегда проявляют себя достаточно сдержанно и даже равнодушно. В отношениях с ними трудно, так как слово компромисс им просто неизвестно. А даже если и известно, то непонятно.

Тельцы не станут идти навстречу, уступать в своих интересах или отказываться о своей точки зрения. Это самые упрямые знаки Зодиака, которые упрямо гнут свою линию. И ради того, чтобы оказаться правыми, они пойдут на все, даже могут принести в жертву отношения.

Дева
Вся жизнь Дев — это холодный расчет. Они все спланируют, у них есть цель на каждый день, месяц и год. Это люди науки, люди ума и интеллекта. Все чувственное и эмоциональное им чуждо. Даже к отношениям чаще всего они подходят прогностически и хладнокровно — если отношения выгодны и не помешают другим сторонам жизни, то они могут быть и не против.

Эти знаки Зодиака обычно не уступают. И дело тут не в упрямстве. Просто Девы всегда знают, как лучше. Они приведут массу аргументов и доказательств, будут оперировать фактами и цифрами — с ними спорить покажется просто глупо, потому что в любом случае получишься дураком.

Водолей

Знаки Зодиака с ледяным сердцем. Такими уж они рождаются. И не потому, что обделены чувствами. Они будут радоваться рассвету и закату, будут любить море и небо, будут творить великие произведения искусства. Но вот привязываться к человеку не станут. Потому что человек ограничивает их свободу.

На самом деле, это довольно чувствительные знаки Зодиака. Просто они не любят жить в клетке. А отношения — это всегда обязательства.

Как сказал один персонаж со схожим характером из сериала «Дневники вампира»: «Я не позволяю людям увидеть лучшее в себе, потому что они будут от меня этого ждать. А я не хочу оправдывать ничьи ожидания».

Источник: https://astro.clutch.ua

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