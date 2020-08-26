До сих пор ищет причину схода мощного грязевого селя на отвале АО "Сибирский Антрацит" в Искитимском районе 8 научных центров России

На фото видно, как большая машина БЕЛАЗа находится в отвале сошедших пустых пород

Сибирское управление Ростехнадзора ответило сайту "Весь Искитим" на запрос об инциденту в АО «Сибирский Антрацит». Напомним, 18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород.

Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов. В результате перемещения порода затронула овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено.

Как стало известно 25 августа, работа комиссии по расследованию инцидента созданной приказом по предприятию продолжается. Приказом председателя комиссии создана экспертная группа из числа специалистов научных центров и экспертных организаций: ООО «СИГИ», ООО «Сибгипрошахт», ООО «СПКО», АО НПЦ «ЭТАЛОН», ООО «Центр гидрогеологических исследований». Для проведения инженерных исследований дополнительно привлечены специализированные организации: ООО «МИСИС», ООО «ВИОГЕМ», ООО «ГИПРОУГОЛЬ-1».

- В настоящее время выше перечисленными экспертными и специализированными организациями проводятся работы по инженерно-геофизическим и инженерно-геологическим исследованиям. В связи с длительной обработкой результатов инженерно-геофизических и инженерно геологических исследований для подготовки экспертного заключения о причинах инцидента, срок проведения расследования продлен до 28 августа 2020 года. Причины инцидента будут установлены комиссией по окончанию расследования, - сообщили сайту "Весь Искитим" в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Отмечается, что по рекомендациям и заключениям, полученным от данных организаций, будет разработана программа ликвидации последствий инцидента и меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

При этом подчеркивается, что определение урона природе и населению к полномочиям Управления не относятся. Ведь оно осуществляет свои функции в рамках полномочий в соответствии с действующим постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» и Положением о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22.01.2018 № 28.

Напомним, что согласно постановлению Искитимского районного суда от 23.07.2020 года приостановлена на 90 суток деятельность по ведению работ по отвалообразованию в радиусе 250 метров от верхней бровки отвала, образовавшейся вследствие деформации отвала, в северо-западной части отвала “Елбашинский”. Работы по отвалообразованию на других участках не остановлены.

Кроме того, 19 августа 2020 года постановлением Искитимского районного суда Новосибирской области Акционерное общество «Сибирский Антрацит» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Акционерному обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по ведению работ на одном из отвалообразований на срок 90 суток, сообщает пресс-служба суда Искитимского района.

Суд установил, что в северо-западной части отвала «Елбашинский» при ведении работ по отвалообразованию на опасном производственном объекте произошёл оползень, на земельном участке, предусмотренном для размещения отвала «Елбашинский», не проведены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания до начала ведения работ по отвалообразованию; не представлены материалы (исполнительные съемки, акты скрытых работ и т.д.), подтверждающие проведение инженерной подготовки основания отвала, совершенные в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта «Разрез угольный Колыванский» (участок Северный, участок Крутихинский)».