Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ. Она заразилась коронавирусом

Температура у больной не опускается ниже 39 градусов.

Юлия Тимошенко находится на искусственной вентиляции легких

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

По данным издания, температура у больной не опускается ниже 39 градусов.

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Как сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, состояние Тимошенко остается тяжелым. «Хороших новостей пока нет. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», — написала она в Facebook.

Где именно проходит лечение лидер «Батькивщины», неизвестно.

Источник: РБК