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Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ. Она заразилась коронавирусом

15:30 26.08.2020 Фото: wikimedia.org
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Температура у больной не опускается ниже 39 градусов.

Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ. Она заразилась коронавирусом
Юлия Тимошенко находится на искусственной вентиляции легких

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, заразившуюся коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.

По данным издания, температура у больной не опускается ниже 39 градусов.

Ее муж и дочь переносят инфекцию в легкой форме, пишут СМИ

Как сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока, состояние Тимошенко остается тяжелым. «Хороших новостей пока нет. Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии согласно протоколу лечения COVID», — написала она в Facebook.

Где именно проходит лечение лидер «Батькивщины», неизвестно.

Источник: РБК

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