"Записываю Stories, что рожаю": Выписали из роддома маму 13 лет Дарью с младенцем от 10-летнего мальчика

А сегодня, спустя неделю после рождения наследницы, Дарья показала, как выглядит ее фигура после родов и поделилась эмоциями от материнства.

Мама Даша и папа Иван

На прошлой неделе стало известно, что 13-летняя Дарья, известная своей шокирующей историей беременности от 10-летнего четвероклассника Ивана, родила дочь.

«Ну все, я родила девочку в 10 часов утра. Чуть попозже все вам расскажу, отхожу от родов. Все тело жутко болит, это адская боль, вообще ничего не могу», — рассказала молодая мамочка в Stories.

А сегодня, спустя неделю после рождения наследницы, Дарья показала, как выглядит ее фигура после родов и поделилась эмоциями от материнства.

«Роды на самом деле прошли не так ужасно, как я думала. В 21:00 немного начал тянуть живот, боль была не сильная, и я к врачу обращаться не стала. В 21:40 боль усилилась. Я сообщила доктору. Схватки действительно были. Я начала паниковать. Позже меня осмотрел гинеколог. Отошла пробка. Раскрытие — два сантиметра. Меня отправили собирать вещи, чтобы перевести в родовое отделение. В панике я звоню маме, Ване и также записываю Stories о том, что рожаю», — рассказала школьница.

Сейчас молодая мама с дочерью находится в больнице. У Эмилии (так назвали дочь) развилась желтуха новорожденных (заболевание, характерное для первых дней жизни, которое в большинстве случаев не представляет угрозы для их жизни), поэтому она пока находится под наблюдением врачей.

Напомним, в конце января вышел выпуск ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», в котором рассказали историю семиклассницы Даши из Красноярского края, забеременевшей от 10-летнего четвероклассника Ивана. Сразу после эфира Даша завела страницу в Instagram. И за две недели на нее подписались около 70 тысяч человек. В аккаунте она показывает, что ходит в школу, слушает рэп, веселится с друзьями, выкладывает видео по хэштегу #беременнав13 и, конечно же, рассказывает о своем положении.

Источник: peopletalk.ru