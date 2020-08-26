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Красота / Общество

Ирина Дубцова восхитила поклонников плоским животиком и стройными ногами в купальнике

15:37 26.08.2020 Фото: instagram.com
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На снимке Ирина позирует так, что пользователям видны все прелести ее изменившейся фигуры: стройный, плоский живот и подтянутые ноги.

Ирина Дубцова восхитила поклонников плоским животиком и стройными ногами в купальнике
Певица впервые после пластической операции поделилась снимком в полный рост в купальнике

Недавно Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику ради роскошных форм. Теперь же артистка делится фотографиями с отдыха, на которых выглядит весьма эффектно.

Певица впервые после пластической операции поделилась снимком в полный рост в купальнике. Сейчас Дубцова отдыхает с сыном в Турции, откуда делиться эффектными кадрами. Пользователи заметили, что артистка очень постройнела и выглядит лучше, чем пять лет назад.

Для снимка Ирина выбрала слитный белый купальник, а в качестве аксессуара примерила шляпу, которую подобрала в тон. На снимке Ирина позирует так, что пользователям видны все прелести ее изменившейся фигуры: стройный, плоский живот и подтянутые ноги.

Однако своим преображением певица обязана не физическим нагрузкам и диетам. На днях Ирина призналась, что воспользовалась услугами пластического хирурга. Она решила пойти по простому пути, то же самое посоветовав и другим девушкам. Дубцова сообщила: если вы хотите перемен, то не бойтесь и действуйте. Однако Ирина так и не рассказала, какие именно процедуры она провела, чтобы выглядеть так превосходно.

Поклонники оценили преображение артистки. Они восхитились фигурой Дубцовой и заявили, что сейчас певица выглядит куда лучше, чем раньше.

«Выглядите волшебно», «Обалденная фигурка!», «Стройняшка», «Классная фигура!», «Худышка совсем, хватит худеть», — принялись оставлять восхваляющие комментарии фанаты.

А чуть ранее Ирина жаловалась на то, что не может найти причину своего резкого прибавления в весе. Женщина отмечает: она следила за питанием, но лишние килограммы все равно давали о себе знать. Пользователи предположили, что это может быть связано со стрессом, который певица испытывает на работе.

Источник: kleo.ru

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