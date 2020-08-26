"Если родители не «тянут», ребенок не виноват": На показуху не выносят поборы на антисептики и подарки детям в лицее №7, заявила мать из Бердска

В любом классе есть ученики, чьи родители не сдают деньги на статьи, принятые родительским комитетом. Мама школьницы говорит, что в их классе не обижают ни одного ребенка. О том, кто не сдал деньги, знает только узкий круг родителей.

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Возмущена тем, что одна из родительниц бросила тень сомнения на безупречную репутацию лицея №7, мама лицеистки из Бердска Анна. Речь шла о родительских сборах на антисептики и рециркуляторы.

По словам Анны, в классе ее дочери, не шла речь о сборах на антисептики и рециркуляторы.

- Может быть, мамочка что-то не так поняла. Есть и такая вероятность. Возможно, что родители захотели купить рециркулятор на класс. Чтобы обезопасить детей. Если человек чего-то не понял, есть же определенные уровни. Спроси у классного руководителя или уточни у директора школы для начала, как обстоят дела. Если директор школы скажет, да, надо, то тогда нужно решать вопрос через прессу или какие-то органы. Но, извините, наш директор никогда и ни на что не просила никаких денежных средств. Более того, когда поднимались какие-то инициативы, всегда все минимизировали. Когда у меня старшая выпускалась, было очень большое желание сделать шикарный выпускной вечер у ряда человек. И педсовет попросил: давайте по минимуму, у всех разные возможности. Лицей №7 — это такая площадка возможностей для детей. Если сейчас порочат его имя, если, не дай Бог, сейчас директор уйдет, просто-напросто там нечего будет делать огромному количеству детей в этой школе. Моя младшая дочь успела поучаствовать в проектной деятельности, вышла на город. Это многого стоит. Бесплатно настолько поднимать детей. У меня старшая когда обучалась, каждую неделю ходила на подготовку к ЕГЭ. Преподаватель совершенно бесплатно занималась с детьми. Моя дочь учится в медуниверситете. Она говорит: «Как много нам дал лицей, и как много я тогда не ценила», - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 26 августа Анна.

Как говорит Анна, в лицее была проблема с моющими средствами, но их не просили сдавать на это деньги. Но если бы попросили, то Анна, как она уверяет сдала бы деньги — не такие же это и большие средства. Она предполагает, что родители могли собирать деньги в начальных классах — у них отдельные кабинеты. И мыло нужно было купить для кабинетов.

- Какие сборы? Да, нам предложено, либо мы покупаем канцтовары сами, либо мы можем скинуться всем классом и купить все это дешевле. Сейчас мы закупаем классом тетради для контрольных, учебные пособия. Это может сделать родитель и сам лично, а может централизовано через оптовку — вполовину дешевле. Я не думаю, что при этом сборы носят какой-то отрицательный характер, когда мы покупаем своим детям. У нас сдаются деньги на день рождения детям. Такое решение принято классом — мы будем своим детям дарить сертификаты. У нас есть конкурс «Лучший лицеист». На конкурсе поощряется любой ученик в интеллектуальной или спортивной сфере. Дети за счет этого становятся более активными — они движутся вперед. Это же неплохо. Были добровольные взносы у старшей дочери, я никогда не считала, что они лишние, хотя моя дочь никогда не была «Лучшим лицеистом». Однако, в 11 классе школа субсидировала ее поездку в Москву. Она стала «Лучшим лицеистом». Благодаря чему? Школе. Благодаря тому, что их учитель «вытаскивала» их на различные мероприятия. По учебным заведениям, по предприятиям. И здесь нужно было сдавать деньги, например, на проезд, учитель же за свой счет не может все это делать. Зато у ребенка было самоопределение, куда она хочет поступать.

Наверное, в любом классе есть дети, родители которых не сдают деньги на ту или иную статьи, принятые родительским комитетом. Есть такой ребенок и в классе младшей дочери Анны. Но ребенка не ввели в ранг изгоев. Если всех детей поздравляют с днем рождения, поздравляют и его. Подарок приобретают из общих денег. И такая практика существует и в других классах. Если родители не «тянут», ребенок не виноват, уверила Анна. И о том, кто сдал деньги, а кто не сдал, знают только в родительском комитете. На показуху ничего не выносится.

- Если бы зашел разговор о сборе средств на антисептики и рециркуляторы, то я первым делом узнала бы, о какой сумме идет речь. И я спросила бы у директора и классного руководителя, выделены ли на это деньги или нет. Прежде чем выносить все на публику, нужно уточнить этот момент, узнать, в чем проблема.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», объявили о сборе средств на антисептики и рециркуляторы инициативные родители на собрании в одном из классов в лицее №7.

-Я вообще ничего не понимаю. Написала вчера в чате, что была статья, что все есть, ничего покупать не надо. Но была и приписочка, что если родители хотят, общим собранием и в свой класс покупайте хоть ли, извините за выражение, корову себе, чтобы дети пили молоко. Но это же неправильно. Сегодня дозвонилась до управления образования и четко узнала, что нужно и что не нужно, что будет, что не будет. Оказывается, деньги есть, все выделено. На сентябрь-октябрь все закуплено. Деньги еще пришли и распределятся дальше по школам. Но откуда вот эта инициатива? Откуда идет? От директора, от учителя? Пара-тройка родителей начинает: давайте будем собирать, давайте будем покупать. Извините, но мы платим налоги, - рассказала мама одного из учеников.

Начальник управления образования Жанна Тузова рассказала, что глава Бердска подписал 24 августа соглашение с министерством образования о выделение денежных средств на приобретение всевозможных дезсредств, рециркуляторов, бесконтактных термометров.

-Никакие денежные средства собирать не планируем. Как только деньги поступят, мы доведем до учреждений и приобретем необходимое из областного бюджета. Непонятно, кто проявляет какую инициативу, мы закупим все необходимое в учреждения. Они всем будут обеспечены, - акцентировала Жанна Леонидовна.