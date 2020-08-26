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4 676 новых случаев коронавируса выявлено в России на 26 августа

15:19 26.08.2020 Фото: pexels.com
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах.

4 676 новых случаев коронавируса выявлено в России на 26 августа
За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 403 человека.

Москва - 640

Санкт-Петербург - 181

Московская область - 143

Ростовская область - 130

Нижегородская область - 129

Свердловская область - 122

Ставропольский край - 114

Красноярский край - 114

Волгоградская область - 108

Воронежская область - 97

Саратовская область - 95

Кемеровская область - 95

Краснодарский край - 90

Оренбургская область - 87

Ульяновская область - 80

Приморский край - 79

Хабаровский край - 77

Иркутская область - 74

Республика Калмыкия - 72

Самарская область - 70

Алтайский край - 70

Мурманская область - 68

Республика Дагестан - 65

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Кировская область - 62

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Сахалинская область - 56

Тюменская область - 49

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Калининградская область - 26

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Тамбовская область - 23

Республика Коми - 22

Амурская область - 22

Республика Алтай - 21

Кабардино-Балкарская Республика - 20

Новгородская область - 19

Республика Адыгея - 18

Республика Хакасия - 18

Липецкая область - 17

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Республика Марий Эл - 17

Магаданская область - 16

Омская область - 15

Смоленская область - 14

Камчатский край - 12

Чеченская Республика - 5

Ненецкий АО - 4

Еврейская АО - 4

Чукотский АО - 1

Севастополь - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровело 786 150 человек.

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