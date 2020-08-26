Самые меркантильные женщины в зодиаке. Кому достаточно ромашки, а кому бриллиантов каждый день мало?

Порой женщина "дорогая" для мужчины в самом буквальном смысле. Меркантильность женщины можно определить по знаку зодиака. Давайте узнаем, какая женщина хочет, чтобы мужчина тратил все свои деньги только на нее.

Если мужчина сказал фразу «дорогая моя», они имеют в виду отношения

Стрелец

Они не любят жадных мужчин, но не ждут от них ничего особенного. Даже поездка на море не осчастливит Стрельца. А вот дорогое бриллиантовое кольцо – уже другой разговор. Да, они действительно не любят жадных мужчин.

Водолей

Водолей не нуждается ни в чем. Ей не нужны подарки. Но нужно внимание. И чтобы Водолею все понравилось, придется пройти целый курс обучения. Возможно сегодня, она хочет готовить, а завтра заниматься совсем другими делами, возможно уже стрелять из охотничьего ружья.

Козерог

Она не нуждается в деньгах, поскольку способна заработать их сама. Но представительница старается распоряжаться деньгами разумно, она знает им цену. И она способна сделать все что угодно, но опять-таки за разумную цену.

Дева

Чтобы покорить Деву, не забывайте о значимых для нее праздниках. Именно тогда и дарите подарки. А если считаешь подарки хитрым ходом коварных продавцов, не дари. На самом деле Деве не нужны подарки, если она их ожидает.

Овен

Овен – своеобразный человек. Это как небольшая нагрузка на кошелек, но огромная на голову. Проблема в том, что бы вы ни подарили, девушка будет недовольна. Дорогая вещь – потратить столько денег на такую ненужную вещь, лучше бы дал мне. Дешевый – так вот, как ты меня оцениваешь. А дашь денег – ты что дурак, мне не нужны твои деньги.

Близнецы

У представительниц есть принцип не принимать от мужчины подарков, не считая шоколада, цветов и вина. Они живут по принципу – ты ничего мне не обязан. Близнецы любят отдыхать с друзьями, и вам нужно копить деньги. Нет, не на подарки, а на то, что после вчерашней вечеринки любимая очнулась где-то на н Мадагаскаре и ей нужно домой.

Рак

Сначала определитесь с намерениями. Если вы несерьезны в отношениях, она не возьмет с вас ничего дороже цветка. Если же намерения серьезные, придется много работать, чтобы обеспечить ее.

Скорпион

Дорогие представители, они сильно любят деньги. Но не бойтесь вкладывать в женщину деньги, они возвращаются с процентами. А если не вкладывать, Скорпион возьмет сама, возможно, вашими нервами.

Телец

Очень жадная личность, которая любит дорогие подарки. На них у вас не получится потратить 3 копейки. Тельцы любят украшения и хорошо оценят подарок с бриллиантом. Здесь вам придется научиться находить разницу между подарками, когда Тельцу нужно внимание, и подарками на праздники. Если Телец грустит, купите ей платье. А вот на праздники только украшение.

Весы

Весы оценивают не подарки, а внимание в подарках. А подарки – это то, что не дарится всем подряд. Они могут оценить даже антикварные вещи с соответствующей стоимостью. То есть, чем дороже подарок, тем сильнее он понравится Весам, хотя, возможно, он им совсем не нужен.

Лев

Ей нужны все деньги мужчины. Она будет находиться рядом с мужчиной, только, когда он сможет хорошо зарабатывать. И вам придется часто делать инвестиции. Возможно, это окупится. Львы привыкли к роскоши.

Рыбы

Человек, которому придется отдать все, даже самого себя. С ней не получится откупиться даже бриллиантами.

Источник: navalnyfals