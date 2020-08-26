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Самые меркантильные женщины в зодиаке. Кому достаточно ромашки, а кому бриллиантов каждый день мало?

15:48 26.08.2020 Фото: pxhere
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Порой женщина "дорогая" для мужчины в самом буквальном смысле. Меркантильность женщины можно определить по знаку зодиака. Давайте узнаем, какая женщина хочет, чтобы мужчина тратил все свои деньги только на нее.

Самые меркантильные женщины в зодиаке. Кому достаточно ромашки, а кому бриллиантов каждый день мало?
Если мужчина сказал фразу «дорогая моя», они имеют в виду отношения

Стрелец

Они не любят жадных мужчин, но не ждут от них ничего особенного. Даже поездка на море не осчастливит Стрельца. А вот дорогое бриллиантовое кольцо – уже другой разговор. Да, они действительно не любят жадных мужчин.

Водолей

Водолей не нуждается ни в чем. Ей не нужны подарки. Но нужно внимание. И чтобы Водолею все понравилось, придется пройти целый курс обучения. Возможно сегодня, она хочет готовить, а завтра заниматься совсем другими делами, возможно уже стрелять из охотничьего ружья.

Козерог

Она не нуждается в деньгах, поскольку способна заработать их сама. Но представительница старается распоряжаться деньгами разумно, она знает им цену. И она способна сделать все что угодно, но опять-таки за разумную цену.

Дева

Чтобы покорить Деву, не забывайте о значимых для нее праздниках. Именно тогда и дарите подарки. А если считаешь подарки хитрым ходом коварных продавцов, не дари. На самом деле Деве не нужны подарки, если она их ожидает.

Овен

Овен – своеобразный человек. Это как небольшая нагрузка на кошелек, но огромная на голову. Проблема в том, что бы вы ни подарили, девушка будет недовольна. Дорогая вещь – потратить столько денег на такую ненужную вещь, лучше бы дал мне. Дешевый – так вот, как ты меня оцениваешь. А дашь денег – ты что дурак, мне не нужны твои деньги.

Близнецы

У представительниц есть принцип не принимать от мужчины подарков, не считая шоколада, цветов и вина. Они живут по принципу – ты ничего мне не обязан. Близнецы любят отдыхать с друзьями, и вам нужно копить деньги. Нет, не на подарки, а на то, что после вчерашней вечеринки любимая очнулась где-то на н Мадагаскаре и ей нужно домой.

Рак

Сначала определитесь с намерениями. Если вы несерьезны в отношениях, она не возьмет с вас ничего дороже цветка. Если же намерения серьезные, придется много работать, чтобы обеспечить ее.

Скорпион

Дорогие представители, они сильно любят деньги. Но не бойтесь вкладывать в женщину деньги, они возвращаются с процентами. А если не вкладывать, Скорпион возьмет сама, возможно, вашими нервами.

Телец

Очень жадная личность, которая любит дорогие подарки. На них у вас не получится потратить 3 копейки. Тельцы любят украшения и хорошо оценят подарок с бриллиантом. Здесь вам придется научиться находить разницу между подарками, когда Тельцу нужно внимание, и подарками на праздники. Если Телец грустит, купите ей платье. А вот на праздники только украшение.

Весы

Весы оценивают не подарки, а внимание в подарках. А подарки – это то, что не дарится всем подряд. Они могут оценить даже антикварные вещи с соответствующей стоимостью. То есть, чем дороже подарок, тем сильнее он понравится Весам, хотя, возможно, он им совсем не нужен.

Лев

Ей нужны все деньги мужчины. Она будет находиться рядом с мужчиной, только, когда он сможет хорошо зарабатывать. И вам придется часто делать инвестиции. Возможно, это окупится. Львы привыкли к роскоши.

Рыбы

Человек, которому придется отдать все, даже самого себя. С ней не получится откупиться даже бриллиантами.

Источник: navalnyfals

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