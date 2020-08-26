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Как борются с COVID-19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД

15:54 26.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

Как борются с COVID 19 на вокзале Бердска, рассказали РЖД
На вокзалах Новосибирской области продолжается реализация противоэпидемиологических мер

На железнодорожных вокзалах Новосибирской области продолжается выполнение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

На всех вокзалах ежедневно проводится усиленная санитарная обработка залов ожидания, кассовых залов, туалетных комнат, досмотровых зон и входных групп, общих и служебных помещений. Она осуществляется с использованием высокоэффективного дезинфицирующего раствора, безопасного для людей и активного в отношении вирусов. При этом особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит наиболее часто – дверные ручки, стойки справочных окон и элементы кассовых окон, экраны и клавиатуры банковских терминалов, поручни. Дополнительно принимаются меры по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования. В зданиях вокзалов все санитарно-бытовые помещения обеспечены средствами для мытья рук и кожными антисептиками.

Также 45 пассажирских объектов Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги оснащены бесконтактными диспенсерами с антисептическими средствами.

На вокзалах и станциях пассажиров оповещают о мерах профилактики, нанесена специальная разметка, размещены указатели и памятки с информацией о необходимости соблюдения дистанции 1,5 м друг от друга при пользовании услугами железнодорожного транспорта. На креслах в залах ожидания размещены наклейки с просьбой не занимать соседние места.

Все работники, в том числе контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками, антисептиками и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

Источник: Западно-Сибирский филиал ОАО «РЖД»

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