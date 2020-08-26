Парковка на 3 тысячи рублей

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Дмитрий:

Добрый день. Вот так паркуются большегрузы на ул. Попова.

Справка от редакции.

Штраф за нарушение правил парковки на пешеходном переходе и вблизи него

Рассматривая то, каким может быть штраф за остановку на пешеходном переходе, стоит отметить, что для привлечения к ответственности необходимо, чтобы факт нарушения был зафиксирован. Фактически к водителю могут быть применены санкции в следующих ситуациях.

-Если нарушение зафиксировано сотрудником ГИБДД.

-Когда факт остановки снят камерами видеонаблюдения.

-При условии оформления жалобы от сторонних лиц. К такому обращению обязательно прикладывают фото- или видеоматериалы, на которых четко виден государственный номер машины и само нарушение.

Мера наказания будет определяться в соответствии с КоАП РФ в действующей редакции. В данном случае применяются положения статьи 12.19, определяющей величину взыскания за нарушение автомобилистами статьи 12 ПДД.

Часть 3 – при остановке машины на переходе или ближе 5 метров от него на собственника авто накладывается штраф. Его величина будет составлять 1 тыс. рублей.

Часть 6 – при нарушении, отраженном в пункте 3, но совершенном на территории Москвы или Санкт-Петербурга, величина штрафа увеличивается до суммы в 3 тыс. рублей.